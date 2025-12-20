中山、北車隨機攻擊釀4死！青峰、Ella等明星齊祈福

消息曝光後震驚各界，許多藝人也透過社群平台發聲，為傷者與逝者祈福。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站於昨（19）日晚間接連傳出隨機攻擊案，引發社會譁然。27歲男子張文先在台北車站M7、M8出口附近投擲煙霧彈，隨後持刀攻擊乘客，接著一路逃往中山站南西誠品，再度揮刀傷人。犯案後張男墜樓身亡。這起事件共奪走3名無辜民眾性命，加上嫌犯本人，累計4人死亡，另有11人受傷。消息曝光後震驚各界，許多藝人也透過社群平台發聲，為傷者與逝者祈福。

金曲歌王吳青峰透過祈禱手勢表達心意，並搭配他與劉胡軼合唱的歌曲〈Home家園〉，被視為向事件中的受害者祈福。此外，還有Ella、大馬歌手光良、玖壹壹春風、畢書盡、蔡詩芸、白安、鼓鼓、許富凱、阿爆、婁峻碩、李子森、許志豪、八三夭阿璞、戴愛玲、告五人雲安、犬青等藝人，也紛紛在社群平台上發文表達關懷與哀悼。

Ella先是在限時動態中，發布「雙手合十」的手勢，為這起事件的受難者祈福。歌手畢書盡也在社群平台發聲，並表示「希望那些無辜受傷的人，都能平安無事」。告五人雲安、犬青則表示「出入平安，健健康康，大家都要好好的」、「大家出入都要注意自身安全，希望大家一切平安」。婁峻碩則表示「大家出入都要注意自身安全，希望大家一切平安」。

Ella先是在限時動態中，發布「雙手合十」的手勢，為這起事件的受難者祈福。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

歌手蔡詩芸則發文感嘆「這個世界到底怎麼了？」，隨後也提醒大家「希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機」。

作家吳淡如分享，事發當時她正準備前往台北車站接女兒，沒想到女兒恰巧經過了事發現場。幸好最終順利接到孩子，也讓她不禁直呼「真是捏了一把冷汗」。她回憶現場情況表示，許多民眾最初只是停留在原地，眼神裡充滿疑惑與不安。加上周遭車流穿梭，民眾突然驚慌逃竄，氣氛緊張又混亂，這也讓她不禁感慨「就在平時熟悉的大馬路上，真的挺囂張的」。



