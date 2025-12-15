中山、宜蘭國小地下停車場規劃啟動 完善市中心交通機能

宜蘭縣政府將在中山及宜蘭國小校園興建地下停車場。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭市中山國小及宜蘭國小位處市中心商業區周邊，鄰近宜蘭火車站、丟丟噹廣場及幾米公園，假日人潮與車潮匯集，停車需求相當殷切。雖然現有周邊停車設施尚可因應目前需求，但隨著未來鐵路高架化推動及宜蘭市東、西區都市縫合發展，該區作為城市發展樞紐，停車供給勢將面臨更大壓力，規劃地下停車場已具迫切性與必要性。

本案規劃利用中山國小與宜蘭國小間約六千平方公尺的操場用地，設置地下二層停車場，預估可提供三佰六十席汽車停車位。相關規劃設計預計於一一五至一一六年間完成，並於一一六年爭取經費後，預計同年年底啟動工程施作，工程經費初估約新臺幣七億元，以因應鐵路高架及都市發展所衍生的長期停車需求。

計畫完成後，除可滿足現有及未來停車需求外，也將整合中山國小與宜蘭國小家長接送動線，改善上下學尖峰時段周邊道路壅塞問題。並透過停車場屋面、校園內通道及周邊巷弄的整體整理，打造安全友善的通學廊道，促進社區與校園連結，全面提升區域交通與停車服務品質。