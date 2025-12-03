中山73主題影展伊莎貝雨蓓名作連發 《樂來越愛你》10週年限定回歸

「中山73影視藝文空間」推出「千面影后—伊莎貝雨蓓」影展，一連選映她4部作品，包括與法國導演尚保羅沙洛梅合作懸疑片《無人相信的真相》。海鵬影業提供

台中唯一小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」於12月份推出「雙焦點主題」影展，首波主題鎖定「千面影后—伊莎貝雨蓓」，一次呈現這位「大滿貫影后」四部風格各異的名作，包括她與南韓名導洪常秀合作的《旅人所嚮》、遠赴京都拍攝的《日安，朵朵》、攜手坎城名導安德烈泰希內的《鄰家密友》，以及懸疑力作《無人相信的真相》，展現她千變萬化的銀幕魅力。

另一焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」，則精選三部愛意無限的絕美佳片，以醉人旋律陪伴觀眾迎接2026年。片單包含擁有「聖誕節必看」美譽的幸福電影《愛是您・愛是我》；情節動人且峰迴路轉的《愛情無論如何》；以及獲選為本月「嚴選電影」、橫掃奧斯卡6項大獎的愛情經典《樂來越愛你》（La La Land）10週年限定回歸大銀幕。

《突破：三千米的泳氣》票房逼近千萬 女主角李紫嫣開講

在12月的「台中拍」單元中，將強勢推出由資深藝人李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》。該片講述七位盲泳者成功泳渡日月潭的心願故事，由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣等主演，全台口碑鼎盛，票房已突破930萬台幣，正朝千萬票房持續邁進。

為讓觀眾深入了解電影幕後歷程，台中市影視發展基金會將於本週六（6日）下午四點，在「中山73」舉辦主題講座《突破自我的勇氣》，特別邀請女主角李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗與演藝工作趣事，民眾可至「中山73」官方臉書粉絲專頁報名參加。

台中市影視發展基金會本周六(6日)下午四點，邀請李紫嫣在「中山73」講座《突破自我的勇氣》分享泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事。海鵬影業提供

首輪藝術片強打繪本動畫《聖誕五告讚》 紀錄神片《攀岳人生》熱血

在12月推出的「首輪藝術電影」中，將強打繪本畫風的2D數位動畫《聖誕五告讚》。該片由5位導演負責執導5個風格鮮明的故事，融合了水彩、日本捲軸畫、紙雕等藝術，獲選法國安錫等國際動畫影展，並熱銷全球超過50個國家版權，被國際影媒讚譽為「引人入勝的冒險故事」。

另一部紀錄神片《攀岳人生》則講述四屆視障攀岩冠軍「攀岩之神」小林幸一郎，決定挑戰美國猶他州海拔1863公尺的傳奇岩壁「漁夫塔」的故事。影片紀錄了他與攀岩搭檔鈴木直也這場熱血震撼的冒險，榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片等多項大獎。

「聖誕節必看經典」洋溢幸福氛圍的《愛是您・愛是我》。海鵬影業提供

此外，「中山73」最受闔家喜愛的「WOW！動畫」單元，12月份將帶來兩部由文學改編的動畫電影：《傲嬌公主的奇幻冒險》與《擊浪青春》，為觀眾呈現奇幻與青春的熱血故事。



