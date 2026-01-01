中山73元月「女神大戰」無碼解禁！范冰冰「解降」稱后金馬 閃婚長澤雅美當女繪師

范冰冰在金馬稱后之作《地母》中一改華麗形象，以洗盡鉛華的農婦造型挑戰演技極限，詮釋充滿神祕色彩的解降師。(海鵬提供)

​台中「中山73」影視藝文空間迎來「女神力」大噴發！本月由甫奪下第62屆金馬獎三項大獎的《地母》范冰冰領軍，以及剛宣布婚訊、人氣沸騰的長澤雅美新作《浮世繪女兒》兩大影后同場較勁，帶領影迷在新年首月感受震撼的視覺衝擊。

​作為本月最強推薦，《地母》展現了范冰冰演藝生涯的巔峰。她片中飾演馬來西亞農婦鳳音，白天務農，夜晚化身神祕「解降師」為村民驅魔。片中充滿異域色彩的民俗傳說與靈異奇觀，不僅讓范冰冰成功摘下金馬影后桂冠，更橫掃最佳攝影、原創電影歌曲大獎，是開春必看的魔幻首選。

剛宣布婚訊的人氣影后長澤雅美（中），在《浮世繪女兒》中生動演繹大師北齋之女，帶領觀眾窺見江戶時代女性繪師的掙扎與才華。(海鵬提供)

除了范冰冰，焦點主題「浮世繪藝術」則有剛新婚的影后長澤雅美坐鎮。她在《浮世繪女兒》中與永瀨正敏演繹藝術大師北齋父女，揭開被歷史忽略的女性繪師故事。同系列更有影史首部認證「無碼」呈現春畫的《春畫先生》，以及阿部寬主演的《北齋：浮世繪傳奇》，徹底翻轉江戶享樂美學。

​日本影史首部認證，《春畫先生》大膽將神祕的江戶「春畫」無碼搬上大銀幕，以極致官能美學探索日本藝術深度。(海鵬提供)

​本月同步推出「此刻，我依然在」人權專題，聚焦女性生命韌性：包括《黑箱日記》：日本女記者伊藤詩織對抗社會體制的震撼紀實；​《我依然在此》：代表巴西征戰奧斯卡、勇奪最佳國際影片的年度佳作；​《希瑪之歌》：阿富汗動盪年代下，動人的女性生死友誼；​《格陵蘭雪女》：法國影后白蘭雪蓋汀跨越極地的冒險喜劇等。

橫掃國際各大獎項的《我依然在此》，透過一家人的溫暖與堅毅，揭開巴西歷史一段被掩蓋的真相，榮登2025年奧斯卡最佳國際影片。(海鵬提供)

​台灣原創力量《高山遊民》歷時4年走訪百岳，1月17日（六）下午4點更將邀請導演王安民親臨舉辦「進戲院聽一座山」講座。針對親子影迷，「WOW！動畫」單元則備妥了音樂劇《鱷魚歌王》及溫馨治癒的《女孩的靈緹犬》。

