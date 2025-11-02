中山73藝術影院 11月親情放送

中部唯一小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」11月聚焦第10屆台中國際女性影展，以「破風景」為主題，邀觀眾走入女性視角的影像世界，所有場次皆免費入場。本月並同步推出兩部以親情為主軸的首輪藝術電影《天才琴手》與紀錄片《新來的小朋友》。

《新來的小朋友》以10歲印尼裔台灣男孩陳約翰（Zane）的日常為主軸，溫柔描繪「家」、「文化」與「歸屬」的議題，真摯動人。導演陳聖元（Martin Rustandi）關注移民與身分認同等主題，曾以《逆者》奪下「CNEX華人紀錄片提案會」3項大獎。該片入選桃園電影節與世界民族電影節觀摩單元，他也將於11月8日舉辦講座「家在影像裡：我的臺灣故事」，分享從印尼移居台灣、成為公民的歷程與觀察。

另一部《天才琴手》改編自法國「普蕾奈姊妹」的真實故事，由名導父子檔菲迪里克與瓦倫汀波提聯手執導，集結《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎、新秀梅蘭妮侯貝爾與喜劇男星馮克杜柏斯克、凱薩獎影后伊莎貝卡蕾，共同演繹一段關於天賦、家庭與愛的動人篇章，為本月「中山73」的藝術選映注入滿滿親情能量。