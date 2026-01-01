中山73雙焦點主題 浮世繪藝術登大銀幕
記者王丹荷／綜合報導
「中山73」1月份推出雙焦點主題，首先聚焦描繪日本江戶時代、百姓追逐享樂生活的「浮世繪藝術」，推出《春畫先生》、《浮世繪女兒》，以及《北齋：浮世繪傳奇》3部相關的日本電影；另一焦點主題「此刻，我依然在」則推出《約見波布》、《我依然在此》等4部攸關人權的電影，並將與戲院同步放映《地母》、《格陵蘭雪女》2部影后之作，以及紀錄電影《高山遊民》等。
《春畫先生》為日本影史首次認證，將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕，獲選日本〈旬報〉十大佳片。《浮世繪女兒》則集結影帝永瀨正敏、影后長澤雅美，共同演繹浮世繪藝術大師北齋父女，聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。《北齋：浮世繪傳奇》更直接描繪大師北齋的傳奇魅力，阿部寬、柳樂優彌均挺身片中大秀演技。
「此刻，我依然在」放映的《約見波布》回溯紅色高棉統治下的柬埔寨，描述3名記者受邀前往金邊與「大魔頭」波布進行會面的驚悚歷程，坎城影后伊蓮雅各演出極其精彩。《我依然在此》藉由1位母親化心碎為堅韌的力量，揭開巴西歷史上1段被掩蓋的真相，榮獲2025年奧斯卡金像獎最佳國際影片，更數度名列年度佳片冠軍。《希瑪之歌》背景鎖定1970-80年代的阿富汗動盪政治，透過2位女性的人生際遇，呈現動亂年代女性的友誼、掙扎與堅韌。《黑箱日記》則描述日本女記者伊藤詩織揭露性侵案件遭遇的過程，以及其對抗日本社會與法律體制的壓力，獲得奧斯卡最佳紀錄片提名。
《地母》為范冰冰的金馬獎稱后作，劇情描述馬來西亞農婦鳳音（范冰冰 飾）白天務農，夜晚化身解降師為村民驅魔，卻面臨田地糾紛及村裡異象的故事。本片入圍第38屆東京國際電影節主競賽，更勇奪第62屆金馬獎最佳女主角、最佳攝影、最佳原創電影歌曲等3項大獎，獲「中山73」本月嚴選推薦。而從法國侏羅山脈拍到北極格陵蘭的冒險喜劇《格陵蘭雪女》，則是法國影后白蘭雪蓋汀的最新代表作，劇情描述北極女探險家「柯琳莫赫」1趟改變人生的極地旅行，曾入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。
講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，歷經4年、超過50次走訪大霸尖山、雪山、玉山、奇萊、合歡群峰等百岳群峰拍攝，曾入選金馬創投會議，除呈現臺灣登山文化，更重塑高山與人們的距離與溫度，片中「三六九山莊」承載許多人的回憶，如今已成為數代山友的共同回憶與見證。臺中市影視發展基金會將邀請《高山遊民》導演王安民於1月17日（六）下午4時蒞臨「中山73」講座「進戲院聽一座山」，分享他的攀登百岳拍攝的經驗，歡迎觀眾踴躍報名參加。
《春畫先生》將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕。（海鵬影業提供）
《約見波布》回溯紅色高棉統治下的柬埔寨。（海鵬影業提供）
范冰冰以《地母》獲頒金馬獎最佳女主角。（海鵬影業提供）
《高山遊民》走進群山並記錄1位高山協作的生命故事。（海鵬影業提供）
