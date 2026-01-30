「中山73」二月大咖雲集！舒淇、彭于晏獲獎電影連番放映

舒淇主演的《千禧曼波》2月將在「中山73」放映。（海鵬提供）

「中山73影視藝文空間」2月份焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，除鎖定金馬獎影后舒淇的三部生涯代表作，另重磅安排彭于晏主演、榮獲坎城影展「一種注目」大獎作品《狗陣》以及台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》特別放映。台中市影視發展基金會特別邀請製片鄒介中於7日親臨「中山73」以《96分鐘》成功經驗出發，暢談台灣電影產業現況與發展。

中山73 2月份焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，鎖定金馬獎影后舒淇的三部重要作品，其中最受矚目的是舒淇首度執導的《女孩》；此外，本單元亦將放映舒淇與侯孝賢導演合作的兩部影史經典《千禧曼波》以及《刺客聶隱娘》。

中山73 2月份「首輪電影」單元，首推由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》，本片曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。片中彭于晏頂著光頭和狗明星「小辛」有著動人演出，「小辛」更勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」，彭于晏在電影殺青後正式領養小辛並安排長住台灣，成為一段佳話。

彭于晏主演《狗陣》將在「中山73」放映。（海鵬提供）

中山73「首輪電影」另將播映榮獲奧斯卡9項提名的《情感的價值》，該片探討家庭創傷、家人和解與藝術創作等議題，更獲VOGUE盛讚是「今年最好看的電影」，堪稱年度必看神作。最受親子觀眾歡迎的「WOW！動畫」單元，本月將推出兩部奇幻動畫《柏靈頓：熊熊去祕魯》及《牙仙歷險記》。 兩部動畫均充滿年節歡樂氣息，非常適合闔家共賞。

