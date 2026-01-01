「中山73」一月片單太狂！春畫＋人權端上桌

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年才剛開始，台中「中山73」丟出震撼彈，一月片單直接開大絕！一邊把鏡頭拉回日本江戶時代最奔放的視覺文化，一邊直球對決人權、歷史與真相，尺度、深度與討論度全開。

第一波焦點鎖定「浮世繪藝術」，三部日本電影一次排開：被譽為日本影史里程碑的《春畫先生》首度讓江戶時代珍貴春畫「原汁原味」躍上銀幕，不只大膽，還獲選日本《旬報》年度十大佳片。

《浮世繪女兒》則由影帝永瀨正敏、長澤雅美攜手演出，從父女視角翻轉歷史，替被遺忘的女性繪師討回一個名字；《北齋：浮世繪傳奇》把大師北齋的一生拍成傳奇史詩，阿部寬、柳樂優彌同場飆戲，藝術魂與戲劇張力直接拉滿。

廣告 廣告

另一條主題線走向另一個極端——真實、殘酷，包括坎城話題作《約見波布》帶觀眾走進紅色高棉陰影下的柬埔寨；榮獲2025奧斯卡最佳國際影片的《我依然在此》用一位母親的堅韌，揭開被埋藏的國家傷痕；《黑箱日記》記錄日本女記者伊藤詩織對抗體制的過程，字字都是現實的回音。

除了主題單元，「中山73」同步推出多部藝術強片。范冰冰金馬封后之作《地母》融合宗教、女性與土地議題，氣場驚人；法國影后主演的冒險喜劇《格陵蘭雪女》從侏羅山一路拍到北極，把人生拍成一場極地修行。

紀錄片《高山遊民》用4年時間走遍百岳，重新定義台灣登山文化，還將邀請導演王安民於1月17日親臨「中山73」分享，對山有感情的人恐怕很難不落淚。

【看原文連結】

更多自由時報報導

英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

2025度過最爛1年 李國超：老天爺帶走一票好朋友

黃立成沒在怕！爆慘虧7億遭清算200次 元旦霸氣誓言：今年回來當大哥

週末迎2026第一個滿月！12生肖「強運聚光燈」照亮衝刺目標

