「中山73」舒淇、彭于晏獲獎電影連番放映

記者王丹荷／綜合報導

「中山73影視藝文空間」2月份焦點主題「女神的蛻變－舒淇的電影夢」，鎖定金馬獎影后舒淇的《女孩》等3部重要作品，另安排彭于晏主演、榮獲坎城影展「一種注目」大獎作品《狗陣》，臺灣影史首部以高鐵為題材、以超過2億票房榮登2025年度華語片票房冠軍的《96分鐘》特別放映，製片鄒介中也將於2月7日親臨「中山73」，以《96分鐘》成功經驗出發，暢談「從類型片監製經驗看臺灣電影產業現況與發展」。

舒淇首度執導的《女孩》一鳴驚人入選2025年威尼斯影展主競賽，更榮獲釜山國際影展最佳導演大獎，舒淇在片中以自身為原型，將童年遭遇轉化成創作養分，築夢勇氣驚人，亦選為「中山73」當月嚴選推薦。此外，「女神的蛻變－舒淇的電影夢」也將放映舒淇與侯孝賢導演合作的2部影史經典：榮獲坎城影展技術大獎、以4K數位修復版經典重現的《千禧曼波》，以及讓舒淇確立「1個人，沒有同類」國際巨星形象、榮獲坎城影展最佳導演獎的《刺客聶隱娘》。

「中山73」2月份「首輪電影」單元，首推由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》，本片曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。片中彭于晏頂著光頭，和狗明星「小辛」有著真摯動人的演出，「小辛」更勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」，彭于晏在電影殺青後正式領養小辛，並安排長住臺灣，成為1段佳話。

中山73「首輪電影」另將播映榮獲奧斯卡9項提名的《情感的價值》，該片是挪威導演尤沃金提爾繼《世界上最爛的人》後又一顛峰之作，除勇奪坎城影展評審團大獎，更橫掃歐洲電影獎最佳影片等6項大獎，由甫奪金球獎最佳男配角獎「世界上最爛爸爸」男星史戴倫史柯斯嘉、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇聯合主演，探討家庭創傷、家人和解與藝術創作等議題，目前在社群上引發熱烈討論。

舒淇以《女孩》榮獲釜山國際影展最佳導演大獎。（海鵬影業提供）

《千禧曼波》曾獲坎城影展技術大獎。（海鵬影業提供）

《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎。（海鵬影業提供）

《96分鐘》是臺灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片。（海鵬影業提供）

《狗陣》榮獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎。（海鵬影業提供）

《情感的價值》榮獲奧斯卡9項大獎提名。（海鵬影業提供）