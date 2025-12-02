中山73 12月選映伊莎貝雨蓓4名作
台中唯一小型藝術電影院中山73影視藝文空間，12月份推出「雙焦點主題」影展，首波主題聚焦「千面影后伊莎貝雨蓓」，一次呈現影后4部名作，包括與南韓名導洪常秀合作的詩意之作《旅人所嚮》、赴日「千寺之城」拍攝的《日安，朵朵》、坎城名導安德烈泰希內的《鄰家密友》、法國導演尚保羅沙洛梅執導的《無人相信的真相》。
另一焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」，則精選3部愛意無限的絕美佳片，包括擁有「耶誕節必看」美譽、洋溢幸福氛圍的《愛是您．愛是我》；將情侶分手寫成美好契機、情節動人且峰迴路轉、直擊戀人愛情初心的《愛情無論如何》；以及大銀幕10周年限定回歸、橫掃奧斯卡6項大獎的愛情經典《樂來越愛你》。
12月「台中拍」單元將強勢推出由資深藝人李㼈擔任製片、安景鴻執導的勵志電影《突破：三千米的泳氣》作為強打，講述7位盲泳者成功完成泳渡日月潭心願的故事。該片由李㼈的女兒李紫嫣以及蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月主演，票房已突破930萬，正向千萬票房持續邁進。另中山73將舉辦主題講座「突破自我的勇氣」，邀請女主角李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事。
