中山EMBA攜手企業面對新挑戰 陳暐仁董事長談紡織業轉型策略

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】在多變的國際局勢與快速更迭的科技浪潮下，中小企業正面臨「數位挑戰 × 永續轉型 × 人才斷層」三大壓力。產品更新速度不如市場變化、全球供應鏈重組、減碳指標進逼，加上接班與組織治理問題，使許多企業在成長臨界點上舉步維艱。在這樣的環境下，國立中山大學管理學院EMBA不只是學位，更成為企業轉型的推進器。多年來，中山EMBA結合理論、實戰與領導者社群，協助企業在策略、科技與管理之間找到「立即能使用的解方」。

傑出校友｜流亞科技『陳暐仁』董事長 分享。(圖／國立中山大學EMBA 提供)

廣告 廣告

2025年，中山EMBA再次以卓越成績榮登英國《金融時報》（Financial Times）全球EMBA排行榜第64名，蟬聯全台唯一入榜國立大學EMBA；管理學院並已連續五度通過AACSB國際認證，象徵在全球商管教育中位居前5%頂尖水準。這些成就背後，更重要的是一個又一個學長姐將「課堂知識轉化為企業成長動能」的真實故事。

從傳統產業到智慧製造：學長陳暐仁打造「紡織矽谷」的實戰案例

流亞科技董事長陳暐仁，是紡織產業成功轉型的代表人物。臺灣曾在1970年代是全球紡織重鎮，出口占比高達三成。但隨著工資上漲與產業外移，傳統紡織業逐漸弱化。然而，流亞科技選擇的不是離開，而是用科技重新定義這個產業。流亞科技從「滴液機 ODM 設備」切入，成為全球第一大供應商，更是全球唯一提供「紡織染整顏色總體解決方案」的整合設備商。陳暐仁強調，技術固然重要，但轉型最需要的是「思維升級」。

陳暐仁董事長以自身經驗勉勵我們，提醒人脈的重要性、待人處事方面要秉持著自己一貫的原則，並且設定自己30歲前的人生目標。在往後的職涯生涯中惦記著30/70學習法則，首先要學好技術、把基本功練扎實。當身處主管的職位後，只剩70%在專業領域上，30%在管理上，會少了很多時間在磨練自己的基本功，並且針對下屬提出的問題答不出來時，可能會得不到對整個團隊的信任。他分享自己的座右銘：不抱怨、不設限、不害怕挑戰。技術可以練，但思維必須不斷突破。而這樣的思維啟發，正是他在中山EMBA課程、跨產業學習與國際論壇中反覆淬鍊的過程。報讀中山EMBA，不是為了學位，而是為了突破，面對變化最快的十年，中山EMBA用國際級教學品質、紮根產業的課程設計，以及強大的學長姐網絡，陪伴企業主在最關鍵的時刻看得更遠、走得更穩。中山EMBA誠摯邀請各界企業家、專業經理人與領導者加入，讓下一個產業轉型故事，由你寫下。

【招生資訊】115學年度 EMBA&APEMBA 招生說明會開始報名

報名時間：11月21日（五）中午12點 至 12月16日（二）下午5點止

面試日期：甲組 115年1月24日（六）；乙組 115年1月25日（日）

放榜時間：115年3月10日（二）下午5點

招生說明會場次：台北Ⅱ｜11/28（五）19:00–21:00｜台北國際會議中心

報名連結與更多資訊：https://emba.nsysu.edu.tw/

聯絡電話：07-5252000 分機 4503～4505（國立中山大學EMBA辦公室）

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光