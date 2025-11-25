中山EMBA 從課堂到實戰 『劉美蘭』用學習翻轉人生，打造全球物流版圖

圖▲傑出校友｜萬泰國際物流創辦人『劉美蘭』分享。

當企業走到瓶頸時，真正能打開下一扇門的往往不是運氣，而是知識、視野與夥伴。國立中山大學管理學院高階經營管理碩士在職專班（EMBA）多年來致力協助企業領導人從策略、人才與市場三面向突破，持續引領台灣企業在國際舞台上發光。2025年，中山EMBA再度以卓越競爭力榮登英國《金融時報》（Financial Times）全球EMBA排行榜第64名，蟬聯全台唯一入榜的國立大學EMBA，展現台灣高階管理教育在世界級競賽中的顯赫地位。

中山管院同時連續五度通過國際商管學院促進協會（AACSB）認證，為全台第一所達成此成就的國立大學。AACSB是全球商管教育最具權威性與最難取得的認證體系，代表其師資質量、研究成果、課程設計與產學連結皆達到全球前5%頂尖水準。秉持「立足台灣、深耕亞太、放眼全球」的精神，中山EMBA結合亞太營運管理組（APEMBA）及中山同濟境外專班（CSEMBA），構築橫跨兩岸三地的高階經理人網絡，讓學員在國際視野與本土洞察間精準對接。

真正讓中山EMBA獨特的，是學習能直接變成企業成果。登泰國際物流劉美蘭：用持續學習打造企業第二曲線

登泰國際物流董事長 劉美蘭 出身清寒，從加工區基層員工一路做起，以專注、韌性與不斷進修累積專業。多年深耕物流產業後，她以敏銳的市場洞察與扎實的實務經驗，創立 登泰國際物流股份有限公司，開啟自己的企業新頁。登泰成立至今，在她的帶領下持續拓展國內外據點、強化供應鏈服務，在競爭激烈的物流市場迅速站穩腳步。今年更以卓越的經營管理表現，獲頒 金商獎優良商人獎，肯定她在產業中的影響力。然而她始終相信：「真正翻轉人生的，是持續學習。」加入中山 EMBA 後，她獲得的不僅是管理知識，更是跨產業格局、國際視野，以及與領導者同儕之間的深度交流。她將課堂所學立即導入企業管理，包括制度優化、人才培育與組織文化建立，都因此更趨成熟。她常笑稱：「中山是一座寶庫。」 畢業後，她仍持續回到校園充電、推薦主管就讀，甚至再次報名後 EMBA 課程，讓學習成為企業永續前進的核心動能。劉美蘭的經驗，也再次凸顯中山 EMBA 的價值－學習，是企業最重要的投資，終將回饋在成長上。在產業變革與全球競爭更激烈的時代，中山EMBA持續以世界排名與國際認證為後盾，用「知識×實戰×人脈」為企業領導人注入突破力量。

