中島美嘉上台前先嗑滷肉飯 盛讚台粉素質好

中島美嘉赤腳開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

日本天后中島美嘉昨（18日）開箱Billboard Live TAIPEI（簡稱BBLTP），她赤腳狂奔登場、接著深深 90 度大鞠躬，瞬間萌翻全場，用清亮中文甜喊：「大家好，我是中島美嘉！」她從未在Billboard Live唱過，生平第一次在就獻給了台北，粉絲熱烈程度直接把她推上「四場連開」的超豪華排場，對她的嗓子與體力都是硬仗，但她整晚火力全開，氣場強到讓人雞皮疙瘩掉滿地。

正式開唱前，她下午先現身 BBLTP的開幕剪綵儀式，用招牌優雅語氣說：「能受邀參加這場具有紀念意義的場館落成首演嘉賓，我深感榮幸。」社長白井浩一先生為預祝中島美嘉首演成功特贈送名為「新喜」的琉璃柿子作品。白井社長表示因日文「柿子（かき）」與「嘉來」同音，希望藉柿子為中島美嘉帶來好運與圓滿。她一聽秒懂，當場眉眼彎成月亮，整個可愛到不行。

接著晚上演唱會，中島美嘉以〈花束〉開場，並宣布要送給台灣一份驚喜，選唱中森明菜的名曲〈難破船〉。分享因近期參與明菜致敬專輯，特別選了這首自己最愛的歌獻唱。她光著腳、整個人蜷縮在椅子上，把脆弱與細膩唱得無比赤裸，全場安靜到一根針掉在地上都聽得見。

中島美嘉特別獻唱中森明菜〈難破船〉給台粉。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

而唱到電影《NANA》主題曲〈Glamorous Sky〉，前奏一響，粉絲的尖叫量瞬間飆到天花板震動。中島美嘉回眸一笑、眼角帶電，搖滾能量整個炸開，彷彿「NANA本人」降臨現場。

她也注意到大家桌上擺滿餐點，卻因太投入看表演都沒吃，一秒化身「寵粉媽咪」大喊：「大家要記得享用美食喔！」現場粉絲又被她可愛到集體融化。她並稱讚台灣粉絲素質超好，成為全場最動人的花絮之一。

她此次來台更是意義非凡，因粉絲反應超級熱烈，一口氣開出四場演出並秒殺，對她喉嚨和體力都是巨大挑戰，她仍全力以赴。貴為天后卻毫無架子，平易近人到不行，昨晚上場前團隊準備了台灣經典滷肉飯給她補充能量，她吃到直接喊「好吃！」精神滿格上台。

