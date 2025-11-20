中島美嘉來台開唱先拜拜！只求粉絲獲得療癒 親揭「光腳上台」背後原因

記者王培驊／台北報導

中島美嘉於 Billboard Live Taipei 連開四場演出，來台灣和粉絲見面。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本「搖滾女王」中島美嘉本週於 Billboard Live Taipei 連開四場演出，今（20）日在台北舉辦記者會，分享來台心情、舞台習慣、寵物生活與明年巡迴計畫。她透露此行特地到台灣寺廟走走，不求願望，只向神明打招呼：「我要來這邊打擾一下。」也希望所有到場的粉絲都能「獲得療癒、得到力量」。

中島美嘉透露，自己私底下其實是貓奴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

中島美嘉透露，這趟到台灣後有到寺廟參拜，被廟宇的建築與靈氣吸引。她坦言自己不太許願，只會報備：「我幾月幾號會來演出，希望來的粉絲能獲得力量。」她也笑稱自己算是「有點迷信」。面對連續四場演出，她坦言體力上確實辛苦：「如果是接連不斷地唱反而沒問題，但因為中間有不同場次，喉嚨會冷掉，反而比較困難。」不過她看到台粉的反應都很開心，所有疲累都值得。

台灣粉絲有機會在演唱會上看到中島美嘉比手指愛心。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她提到，這次的距離是生涯最近的一次：「台灣的朋友很認真聽我唱歌，都不吃不喝，所以我在MC還提醒大家要記得吃飯。」她也坦言自己上台容易緊張，不刻意做固定例行公事，但還是會漱口、拉伸、發聲練習。

中島美嘉過往常以「光腳」登台，她也揭露真實原因：「穿高跟鞋會站不穩、會分心，所以光腳比較能集中精神。」並笑說不是什麼「從大地獲得力量」的浪漫理由。

中島美嘉每天在家做重訓和發聲練習，維持演出狀態。（圖／記者鄭孟晃攝影）

中島美嘉分享自己養了四隻貓、 一隻狗，反差萌十足：「我真的像奴隸一樣為了牠們做牛做馬，牠們一哭我就衝下樓。」回家第一件事就「吸貓」，但常因為化妝導致嘴唇滿是貓毛。巡演期間因為長時間見不到貓，她會請熟人到家裡照顧，並每天傳照片，「靠這樣撐下去」。她也考慮安裝寵物攝影機，但還在煩惱要放哪裡：「想讓每一隻貓、每一間房都看得到。」記者提到台灣猴硐有貓村，她立刻表示：「下次早點來台灣，先去玩貓再來開演唱會。」

中島美嘉每天在家做重訓和發聲練習，維持演出狀態。對於保持身材，她說自己不特別控制，只是「不勉強，能做就做」。今年是《NANA》電影問世 20 週年，她笑說：「路上很多人看到我會叫我 NANA，而不是中島美嘉。」這部作品伴她走過漫長歲月。對於穿著聯名服飾，她坦言：「這麼多年後穿法會變，我現在不太穿短裙了。」

談及明年 5 月的台北演唱會，中島美嘉透露目前還在規劃，但已經有歌單雛型。她強調：「會跟上次不同，希望來過的歌迷也不會覺得厭煩。」至於台粉期待的「手指愛心」會出現嗎？她笑說：「因為粉絲會一直比，我好像會被影響，就會跟著一起比。」她透露有一首歌的手勢特別適合比愛心，似乎暗示演出中有機會看到。「雖然還不能預測現場狀況，但會做很多準備，希望大家期待明年的台北演出。」

