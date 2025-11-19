中島美嘉台北開唱炸場！赤腳登台《NANA》神曲帶電回眸全場暴動
記者林汝珊／台北報導
日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）昨（18日）進駐 Billboard Live TAIPEI（簡稱BBLTP）開唱，成為開箱該場館的超重量級藝人！中島美嘉一登場就把台北炸裂！她踩著小碎步赤腳狂奔上台、接著深深90度大鞠躬，瞬間萌翻全場，並用苦練的中文甜喊：「大家好，我是中島美嘉！」
晚一連兩場演唱會，中島美嘉以《花束》開場，「我要把每首歌好好唱給大家聽！現在就是拍手的時候囉！」一句話瞬間把全場收編，尖叫跟掌聲像浪一波一波打上舞台。緊接著《櫻花紛飛時》情緒全開，她突然宣布今晚要送給台灣一份驚喜-選唱中森明菜的名曲《難破船》。分享因近期參與明菜致敬專輯，特別選了這首自己最愛的歌獻唱。她光著腳、整個人蜷縮在椅子上，把脆弱與細膩唱得無比赤裸，全場安靜到一根針掉在地上都聽得見。
當她所主演的電影《NANA》主題曲 《Glamorous Sky》前奏一響，粉絲的尖叫量瞬間飆到天花板震動。中島美嘉回眸一笑、眼角帶電，搖滾能量整個炸開，彷彿「NANA 本人」降臨現場。《Love is Ecstasy》緊接上場，全場拍手、晃動、吶喊，更有趣的來了，她想到舞台右側跟粉絲互動，結果 麥克風線太短，她直接在台上跟線拉鋸「開戰」，粉絲立刻用日文大喊：「美嘉かわいい！」她像被擊中一樣立刻甜笑回禮：「謝謝！」還誇獎台灣粉絲「日文都好好！」現場再次暴動。
她注意到大家桌上擺滿餐點，卻因太投入看她演唱而都沒吃，一秒化身「寵粉媽咪」大喊：「大家要記得享用美食喔！」現場粉絲又被她可愛到集體融化。她並稱讚台灣粉絲素質超好，成為全場最動人的花絮之一。事實上Billboard Live TAIPEI 餐飲陣容也堅強亮眼，由擁有35年日本各大飯店、餐廳經驗的法式主廚岸上欣史掌廚，酒單則由全台三得利調酒大賽冠軍許宸軒打造，為觀眾帶來高規格味蕾饗宴！
當中島美嘉唱完名曲《雪花》，她大喊「謝謝！」開始與海景第一排粉絲逐一擊掌，最後高舉雙手比出超巨大愛心，全場直接尖叫淹沒她。粉絲狂喊「安可！」的音量大到像暴風圈。當她再次登場時手拿一朵紅玫瑰、隨興坐在台上介紹樂隊、再度深深鞠躬，氣場又暖又柔，完全是天后級質感。而粉絲之間最新的話題，「昨晚兩場服裝不一樣耶！」讓今晚要入場的觀眾期待不已，不斷敲碗：「美嘉會不會上演台北限定換裝秀？」網上討論更直呼：「看美嘉演唱會根本像開盲盒！超驚喜！」
