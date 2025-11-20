中島美嘉回家先吸貓 演唱會前想訪猴硐貓村

（中央社記者王心妤台北20日電）日本「平成歌姬」中島美嘉今天預告，明年5月將在台北流行音樂中心開唱。不同於搖滾女王外表，私下是貓奴的她，一到家先聞貓咪味道；得知猴硐貓村後，興奮表示想去完再開唱。

中島美嘉今天出席記者會表示，今年2次訪台都遇到雨天，期待下次私下來時能遇到好天氣；她並說，台灣便當是愛吃到吃不膩的美食。

被問及搖滾女王不同的一面，中島美嘉笑說，因為養了4隻貓和1隻狗，願意為了寵物們做牛做馬，「只要貓咪在1樓『喵』一聲，我就能立刻從3樓衝下去，我是為牠們而活的。」

她還透露，有時工作後來不及卸妝，一到家就想先聞貓咪的味道，讓貓咪身上不小心留下唇印。

得知台灣的猴硐貓村後，她開心表示，「那我會早點來台灣，先去那裡玩貓，再去演唱會。」

對於明年5月16、17日在北流的演唱會，中島美嘉表示，會做好萬全準備，目前已規劃初步歌單，與之前的演唱會是完全不同表演內容，讓曾參加過演唱會的歌迷不會感到膩，「我會以一個完全升級的狀態來到大家面前，希望大家都能來。」（編輯：吳素柔）1141120