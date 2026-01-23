中島美嘉將發新專輯 5月登北流唱2天「6種票價」曝光

中島美嘉將於5月在北流連唱2天。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）

日本歌姬中島美嘉繼日前公布將於5月16、17日首度唱進台北流行音樂中心後，隨著全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》即將發行，本次亞巡也可望將從新作概念延伸，打造更貼近聲音本質的現場演出形式。今（23日）售票資訊也終於公開。

中島美嘉將於下週三（28日）發行的第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》以音樂劇世界觀為核心，推出由「Matinee盤」與「Soirée盤」構成的雙CD作品，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。

廣告 廣告

其中，「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象，「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。日前公開的專輯封面，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，也呼應作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。

中島美嘉亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」台北站票價分為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等6種，售票日為2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣，更多詳情請洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

更多中時新聞網報導

多考求自保 教部檢討學測亂象

68歲齊豫風采依舊在自勉不退休

炎亞綸重登舞台 巡演唱進高雄