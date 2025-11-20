中島美嘉提醒歌迷聽歌記得吃飯 為《NANA》解除短裙封印

中島美嘉今宣布2026年台北再度開唱，將帶來不一樣的演出。

日本搖滾天后中島美嘉今年兩度來台，以音樂回饋一路支持她的台灣歌迷，今（20日）舉辦記者會，正式宣布將於2026年再次展開《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會台北站，將於5月16、17日在台北流行音樂中心舉行。非常喜歡台灣的她，每次來都抱著期待，不過也笑稱似乎擁有「雨神體質」：「我來的時候總是下雨，希望下次自己來旅行時可以遇到晴天。」她打趣說，不管到哪裡幾乎都會碰上下雨，對此只能苦笑接受。

台北近日連日降雨，中島美嘉不但抽空到寺廟參拜，也迷上了台灣美食，「每天都請工作人員準備一樣的便當，喜歡的東西是不會膩的。」她透露日本過去也曾有同品牌，當時就很喜歡，因此這次在台灣也再次享用，每天都吃得十分滿足。

中島美嘉說她早已封印短裙，為了Vivienne Westwood與NANA聯名再度穿上短裙相當懷念。（翻攝中島美嘉IG）

中島美嘉分享，每次出國演出都會到當地寺廟走走，欣賞各地寺廟不同的風景，也代表身為外國人登台時的尊重與禮貌：「我最想傳達的是打招呼的心意。與其說是為了保佑，更像是帶著『打擾了』的心情向神明問候。」她這次也造訪台灣的寺廟，感受到與日本截然不同的華麗氣勢，覺得能量十分特別。

中島美嘉今（20日）晚逛了台北的Vivienne Westwood，發現想買的款式和日本一樣完售了，哭哭。（翻攝中島美嘉IG）

今年也恰逢電影「NANA」真人版上映 20 週年，她日前特地穿上Vivienne Westwood與NANA聯名的復刻經典紅格紋龐克風裙裝，引發粉絲回憶殺。她笑說自己早已封印穿短裙，但為了這次造型久違挑戰一次，也覺得很開心。「這部作品 20 年來一直陪著我，不論演唱會或電視演出都還會唱到。有時路人不是叫我『中島美嘉』，而是『NANA』，我還會想到底要不要回應。」她表示，「NANA」就像一路陪伴她成長的重要角色。

中島美嘉近日在Billboard Live Taipei開唱，笑說台灣粉絲很可愛，聽歌聽到忘記吃飯。（翻攝中島美嘉IG）

本週才在Billboard Live Taipei帶來四場演出，中島美嘉笑說「有點負擔呢」，相比演唱會持續表演兩三小時都還能負荷，但這次一日兩場，中間休息的時間太久，身體和喉嚨會冷掉，反而讓她很緊張。在日本每年都有類似的近距離演出，自己算習慣，這次台灣是首次如此近身演唱，令她印象深刻的是，台灣粉絲非常認真聽歌，甚至忘了吃飯，還得她提醒「要記得邊吃邊喝邊聽。」

