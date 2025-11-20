中島美嘉明年北流連唱兩場！自招來台先向神明「拜碼頭」

中島美嘉宣布2026年亞巡台北站。（圖／方萬民攝）

日本藝人中島美嘉18日在Billboard Live Taipei 接連舉行四場演出，今（20日）舉辦記者會宣布，將於明年5月16日、17日在台北流行音樂中心開唱。中島美嘉分享，每次來台，她都會先到廟宇向神明「拜碼頭」，「其實我不太會許願，會說我在幾月幾號會來演出，希望來現場的朋友得到療癒，我也會盡力演出。」

中島美嘉今年二度來台，她坦言非常喜歡台灣，每次來都充滿期待，不論是美食或粉絲熱情都令她難忘，但她直言每次來都會遇到雨天，自己雖不討厭下雨，但擔心前往演唱會的粉絲路途辛苦。這次中島美嘉也品嘗到許多美食，尤其迷上熱騰騰的便當，連續幾天都請工作人員準備同款便當，還有粥，直呼「愛吃的東西都吃不膩」。

廣告 廣告

明年將迎來出道25週年，中島美嘉宣布啟動亞洲巡迴，包括台北、曼谷、吉隆坡及首爾。她透露演唱會整體內容已有初步雛形，將設計全新歌單，力求帶給粉絲耳目一新的演出。為了迎接巡演，她每天在家重訓、拉筋，也會進行發聲練習等例行訓練，盼以最佳狀態站上舞台。中島美嘉也喊話粉絲：「其實我還沒辦法預測現場狀況，但會跟上次完全不一樣的構成內容，讓上次來過的朋友不會膩、不會煩，讓上次朋友看到更加強版的我。」

愛貓狗的中島美嘉，出遠門都很捨不得毛孩。（圖／方萬民攝）

家有四貓一狗的她，透露回家第一件事一定是「吸貓」，有時因為臉上有妝，會不小心把口紅印在貓毛上，讓她相當捨不得。中島美嘉也坦言巡迴期間會很捨不得家裡的毛孩，為了能掌握牠們的狀況，只能請熟人幫忙照顧，並每天傳照片給她一解相思情。在場記者建議她安裝嬰兒監視器，中島美嘉坦承有想過，「但在煩惱到底要放在哪、放幾台，因為我想看到牠們全部，請問現場有人可以建議嗎？」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友

公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」