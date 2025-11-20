中島美嘉為《NANA》打破禁令 親曝「私下萌面」口紅蹭到好心疼

日本歌姬中島美嘉。（圖／東森娛樂）





日本歌姬中島美嘉今年在林口體育館舉辦巡演，吸引上千歌迷前去朝聖，今（20日）舉辦記者會，再度宣布明年5月16、17 日將於台北流行音樂中心再度開唱，這也是她出道25週年特別的亞洲巡迴，也強調自己這次會做完全不一樣的內容，即便上次來過的歌迷也可以享受，看見加強版的演出。

今年兩度來台，中島美嘉笑說自己很喜歡台灣的食物，這次更是迷上了便當，因此還跟工作人員說每次都要準備便當，被問及會不會想換口味，更笑說：「愛吃的東西都吃不膩」，不過她覺得美中不足的，便是這次來台從第一天到最後一天都是雨天，希望下次來可以是晴天。

日本歌姬中島美嘉宣布出道25週年。（圖／東森娛樂）

中島美嘉也透露每次來台都會去寺廟跟神明打招呼，得到的靈氣跟能量都不一樣，還有就是裝飾也不一樣，主要去就是和當地的神明打個招呼，和祂們說要來開演唱會打擾一下，希望演唱會順利，然後來聽演唱的歌迷都能享受。

對於明年就出道25週年，中島美嘉感覺很像很快就過了，覺得發生了很多事情，也好像過了很久，對於將站上台北流行音樂中心開唱，也坦認開心和不安交織，「怕會不會有人來看，但就是會努力做好，因此希望可以有粉絲來支持。」

日本歌姬中島美嘉對於將站上台北流行音樂中心開唱，也坦認開心和不安交織。（圖／東森娛樂）

前兩天在Billboard Live演出4場，中島美嘉也透露其實比較累，因為演唱會是一次唱完，身體都已經熱起來，但分成4場唱，體力上還是有些不一樣，不過看見台下粉絲的熱情，依舊覺得一切值得。

Billboard Live台上、下的距離比較近，被問及會不會緊張時候，中島美嘉表示其實在日本每年都會舉辦近距離的演唱會，不過Billboard Live的距離還是讓她有些緊張，並笑說因為歌迷都很認真聽歌，因此自己MC時候，還要提醒大家喝飲料、吃東西。

日本歌姬中島美嘉重新穿上了vivienne x nana聯名服飾，她也笑說自己打破的「不穿短裙」的封印。（圖／東森娛樂）

今年是《NANA》真人版電影二十週年，日前中島美嘉重新穿上了vivienne x nana聯名服飾，她也笑說自己打破的「不穿短裙」的封印，並因為持續都有在演唱《NANA》的歌曲，因此覺得是一部和她一路相伴的作品，並透露現在在路上，還會有人叫她「NANA」，讓她不知道怎麼回應。

台上搖滾女王的中島美嘉，其實私下愛寵如命，養有4貓1狗的她，開玩笑自己就像「奴隸」一樣，被問到回家會不會吸貓，更笑說會，不過因為口紅會印在貓毛上，就會覺的牠們很可憐，而像是出國不在家時候，也會特別想念，都會請相識的朋友去照顧並拍照給自己，被問到有沒有要裝監視器，直呼：「很想要裝監視器，但就是猶豫要放哪裡、放幾台，因為想要每一個空間都可以看到牠們。」



