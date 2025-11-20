中島美嘉自認毛孩奴！回家吸貓「貓毛都染紅」 訪台赴寺廟拜訪神明為這事
日本搖滾女王中島美嘉以獨特美聲與電影《NANA》紅遍亞洲，今年正逢出道25周年，來台連開四場 Billboard Live Taipei 演出，今（20日）更驚喜宣布：明年5月16、17日將站上台北流行音樂中心，作為亞洲巡迴其中一站。接受台灣媒體訪問時，中島美嘉不只分享這次著迷的美食，台灣寺廟體驗，更透露自己也是「毛孩奴」為牠們做牛做馬，寵溺行為一覽無遺，甚至貓毛都被口紅染色，完全反差萌。
▲ 今年正逢中島美嘉出道25周年。（圖／COME ON JKSSP）
這次來台，中島美嘉喜歡上台灣便當與粥，甚至請工作人員天天準備便當，「喜歡的東西一直吃也不會膩！」問她是哪一款便當？她笑回：「就是那個有鬍子的！」一說出口立刻逗樂全場，大家秒懂答案。除此之外，中島美嘉也抽空拜訪台灣寺廟，「能到海外開唱是很珍貴的事，要跟當地神明說聲：『我來打擾一下。』」沒有特別許願，僅報告開唱日程，笑認「自己有點迷信啦！」
▲ 中島美嘉愛上台灣便當與粥，坦言一直吃都不會膩。（圖／COME ON JKSSP）
台上冷酷搖滾女神、台下卻是無極限寵貓的「毛孩奴」！中島美嘉自曝家裡「四貓一狗」，她形容：「我就是牠們的奴隸！貓咪在一樓哭，我在三樓也會立刻衝下去！」回家一定要吸貓，結果進門來不急擦拭口紅，吸貓時直接把貓毛染紅，讓全場笑翻。
經常到世界各地巡演時，會想毛孩嗎？她點頭直呼當然！會請熟悉的朋友到家裡照顧，再敲對方傳照片給她。媒體建議可裝嬰兒監視器，她坦言自己也想裝，但是不知道怎麼裝：「我想在每個房間都看到牠們！要裝哪裡？」更現場詢問：有沒有人可以給我解答？身為貓奴的她也說，下次要早一點來台灣，先去猴硐跟貓玩再開演唱會，徹底展現貓奴靈魂，十分可愛。
▲ 中島美嘉自認是貓奴，回家一定要吸貓，把貓毛都染紅。（圖／COME ON JKSSP）
今年適逢電影《NANA》真人版20周年，先前中島美嘉穿上聯名服飾，掀起回憶殺。中島美嘉坦言，過了好多年，穿搭有很多變化，「原本已經不穿短裙了，但因為這次的特別活動才再穿上。」雖然電影經過20年，演唱會、電視仍有播出，並不會覺得過很久。只是，路上有很多人跟我搭話，叫我NANA，一時想到：「我要不要回應？」
至於如何維持身材？中島美嘉表示並沒有刻意減肥，為了吃下喜歡的美食，努力重訓、拉筋，「只是運動時間越來越長，做太激烈也不太行！」
▲ 中島美嘉透過重訓、拉筋來維持身材。（圖／COME ON JKSSP）
日本樂壇女神中島美嘉確定繼 2025 年後，於 2026 年再次展開《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會，台北站定於5月16、17日在台北流行音樂中心舉行。本次巡演預計演唱多年來深受喜愛的代表作到最新作品，以更能展現樂曲魅力的全新編曲形式演出。
中島美嘉 2026 台北演唱會 資訊
時間：2026年5月16、17 日
地點：台北流行音樂中心
售票：Coming Soon
更多eNews報導
賀瓏「公開天殘遺書」掀議！友人怒揭真相 凱莉不捨5字力挺被讚爆
遭疑介入賀瓏感情？Albee打破沉默 380字回應：我沒對不起任何人
其他人也在看
中分署「青年就業旗艦計畫」 近3年助6000人搶下入職門票
初入職場，不少青年卡在「會理論、不會實作」的尷尬期。勞動力發展署中分署推動「青年就業旗艦計畫」，透過企業實作訓練與導師帶領，幫助青年跨越學用落差，累積實戰經驗，讓青年「有方向、有導師、有未來」。今年截中廣新聞網 ・ 18 小時前
男星結婚3年未生子！老婆遭追問驚吐「他有問題」全場嚇壞
男星結婚3年未生子！老婆遭追問驚吐「他有問題」全場嚇壞EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
烏魚子「內行吃法」PK！ 傳統吃法配蒜 民眾：水果清爽
彰化縣 / 綜合報導 烏魚季即將到來，許多民眾都在期待烏魚子料理上桌，有人認為，搭配蒜苗、蒜頭切片，鹹鹹香香又帶著嗆辣的氣味，是最傳統的吃法，也有民眾說最好吃的搭配口味是清爽的蘋果與梨子，可以化解烏魚子油膩的口感，多吃幾片也不會膩。整片烏魚子放入平底鍋，倒入高梁酒，再點個火讓酒精揮發掉，用慢火邊烤邊翻面，看到表皮金黃酥脆冒出一點點泡泡，就可以起鍋了，海產餐廳業者林先生說：「稍微燒焦，就差不多可以了喔。」烏魚子表面焦黃內裡軟嫩切成厚片，怎麼吃最好吃，餐廳業者說，把蒜苗與蒜頭切片，再用牙籤跟烏魚子一起串起來，入口鹹鹹香香又帶有嗆辣的氣味，色香味俱全，是最傳統的吃法。海產餐廳業者林先生說：「鹹氣啦，香氣啦，配燒酒，喔。」有人喜歡有人就不喜歡，因為這麼重的味道，不是每個人都能接受，有民眾建議吃烏魚子，也可以這樣搭，民眾說：「蒜苗，蘿蔔這樣，現在說有人流行吃蘋果。」換個做法用清爽的水果，來試試，先把蘋果梨子削皮切塊，擺盤放好，再打開瓦斯爐稍微烤一下烏魚子，串在一起品嘗看看，滋味如何。民眾說：「感覺負擔比較沒有那麼重，鹹味加甜味加水分，剛剛好。」清爽的水果風味很受女性朋友喜歡，也可以化解烏魚子油膩的口感，多吃幾片也不會膩，如果擔心一大片烏魚子吃不完，市面上也有切塊的小包裝，一口大小可以分幾次好好品嘗，烏魚子到底要怎麼吃才是內行，蒜苗派與水果派大PK，只要自己喜歡就是好滋味。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
越怪消費者越愛？ 獵奇口味盲盒甜點掀話題
台北市 / 綜合報導 最近市場吹起一股「獵奇旋風」，各種突破想像的組合陸續登場，像是捷運站限定的生乳捲「盲盒」，出乎意料的「九層塔檸檬生乳捲」社群討論度超高。另外披薩和飲料店也都雙雙出奇招，包括香菜披薩跟榴槤拿鐵，都在競爭激烈的餐飲市場中，搏得聲量。記者盧怡撰說：「通常您想到盲盒，可能覺得會是公仔或者是扭蛋，但現在就連「生乳捲」也都有盲盒。」蛋糕販賣機點選盲盒掃描QRcode，一整盒蛋糕掉了出來，看看這包裝打上了個大大的問號，得拉開紙盒口味才會出現，而現在討論度最高的這款，你吃的出來嗎。民眾說：「酸酸的，就有檸檬的味道這樣子，檸檬塔那個，餡料的那個味道，九層塔檸檬？九層塔？所以是裡面那個東西是九層塔嗎？。」九層塔檸檬生乳捲社群討論度超高，民眾反饋，濃郁檸檬下的九層塔只是有點香氣，雖然不見得喜歡但比想像中還能接受，是捷運站機台盲盒限量款想吃還得碰運氣。但最近市場可說是吹起獵食美食旋風，披薩上有五花牛起司乳酪不稀奇，大把大把香菜灑上頭，炸雞上面也來一點，氣泡水也能做成香菜口味，不論是到店還是外送熱度都很高，還有還有位置換到年輕人最愛的中山，街邊咖啡店推出特色飲品，榴槤拿鐵扎實榴槤內餡裝杯底，加上溫牛奶與咖啡攪拌攪拌，特色風味也讓人驚奇。咖啡廳老闆Louis說：「創新的時代，很多人想要體驗不同口味的東西，這種比較奇特(口味)的美食，對於現在來講，很多年輕人會第一次聽到，然後會跑來做嘗試，它結合出來的味道也要符合好喝，好看，好拍。」消費市場競爭激烈，從熱食甜點到飲品，獵奇創意成為業者突圍關鍵，或許下一個驚喜口味，會在你意想不到的地方出現。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
《模範計程車3》回來了！李帝勳竟成冤大頭 親曝續集動向看「骨頭」
《模範計程車3》回來了！李帝勳竟成冤大頭 親曝續集動向看「骨頭」EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
北港朝天宮媽祖14年後南巡！18大禁忌必遵守 從起駕宴開始茹素
雲林北港朝天宮的媽祖南巡進香活動，睽違14年後再度啟程，並將於11月15日展開，這次更是「黑面三媽」自109年前首次遶境台南後的再度出巡。這次的遶境活動將從嘉義縣出發，沿著台南山線進入台南市舊府城，並eNews ・ 1 天前
拳擊／郭怡萱苦戰三回合不敵亞運銅牌 年終賽奪銀仍寫生涯最佳成績
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）2025年終總決賽金牌戰台灣時間20日晚間於印度大諾伊達登場，台灣拳擊小將郭怡萱打頭陣率先出戰女子51公斤級金牌戰，然而面對經驗豐富的29歲的地主印度猛將扎林 （Nikhat Zareen），苦戰3回合後最後敗下陣來，但仍搶下生涯首面年終賽銀牌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
睡到流口水 恐是脾腎虛警訊
一覺醒來，枕頭有滿滿口水味；坐車睡著嘴巴張很大，嘴角還流口水，超級尷尬。中醫師梁世瀅表示，身體水分都是通過五臟六腑來調節，睡覺流口水看似小問題，其實反映了身體「津液運行」出了狀況。唾液會不自主溢出口，除了過度疲勞引起，也可能是身體出現「脾虛」或「脾胃虛弱」的警訊。聯合新聞網 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 7 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 23 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前