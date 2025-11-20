中島美嘉自認毛孩奴！回家吸貓「貓毛都染紅」 訪台赴寺廟拜訪神明為這事

日本搖滾女王中島美嘉以獨特美聲與電影《NANA》紅遍亞洲，今年正逢出道25周年，來台連開四場 Billboard Live Taipei 演出，今（20日）更驚喜宣布：明年5月16、17日將站上台北流行音樂中心，作為亞洲巡迴其中一站。接受台灣媒體訪問時，中島美嘉不只分享這次著迷的美食，台灣寺廟體驗，更透露自己也是「毛孩奴」為牠們做牛做馬，寵溺行為一覽無遺，甚至貓毛都被口紅染色，完全反差萌。

▲ 今年正逢中島美嘉出道25周年。（圖／COME ON JKSSP）

這次來台，中島美嘉喜歡上台灣便當與粥，甚至請工作人員天天準備便當，「喜歡的東西一直吃也不會膩！」問她是哪一款便當？她笑回：「就是那個有鬍子的！」一說出口立刻逗樂全場，大家秒懂答案。除此之外，中島美嘉也抽空拜訪台灣寺廟，「能到海外開唱是很珍貴的事，要跟當地神明說聲：『我來打擾一下。』」沒有特別許願，僅報告開唱日程，笑認「自己有點迷信啦！」

▲ 中島美嘉愛上台灣便當與粥，坦言一直吃都不會膩。（圖／COME ON JKSSP）

台上冷酷搖滾女神、台下卻是無極限寵貓的「毛孩奴」！中島美嘉自曝家裡「四貓一狗」，她形容：「我就是牠們的奴隸！貓咪在一樓哭，我在三樓也會立刻衝下去！」回家一定要吸貓，結果進門來不急擦拭口紅，吸貓時直接把貓毛染紅，讓全場笑翻。

經常到世界各地巡演時，會想毛孩嗎？她點頭直呼當然！會請熟悉的朋友到家裡照顧，再敲對方傳照片給她。媒體建議可裝嬰兒監視器，她坦言自己也想裝，但是不知道怎麼裝：「我想在每個房間都看到牠們！要裝哪裡？」更現場詢問：有沒有人可以給我解答？身為貓奴的她也說，下次要早一點來台灣，先去猴硐跟貓玩再開演唱會，徹底展現貓奴靈魂，十分可愛。

▲ 中島美嘉自認是貓奴，回家一定要吸貓，把貓毛都染紅。（圖／COME ON JKSSP）

今年適逢電影《NANA》真人版20周年，先前中島美嘉穿上聯名服飾，掀起回憶殺。中島美嘉坦言，過了好多年，穿搭有很多變化，「原本已經不穿短裙了，但因為這次的特別活動才再穿上。」雖然電影經過20年，演唱會、電視仍有播出，並不會覺得過很久。只是，路上有很多人跟我搭話，叫我NANA，一時想到：「我要不要回應？」

至於如何維持身材？中島美嘉表示並沒有刻意減肥，為了吃下喜歡的美食，努力重訓、拉筋，「只是運動時間越來越長，做太激烈也不太行！」

▲ 中島美嘉透過重訓、拉筋來維持身材。（圖／COME ON JKSSP）

日本樂壇女神中島美嘉確定繼 2025 年後，於 2026 年再次展開《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會，台北站定於5月16、17日在台北流行音樂中心舉行。本次巡演預計演唱多年來深受喜愛的代表作到最新作品，以更能展現樂曲魅力的全新編曲形式演出。

中島美嘉 2026 台北演唱會 資訊

時間：2026年5月16、17 日

地點：台北流行音樂中心

售票：Coming Soon

