中島美嘉解鎖北流演唱會！5月2場票價出爐 搶票資訊快筆記

中島美嘉的台北演唱會門票即將開賣。G-MUSIC、和協整合行銷提供

日本樂壇女神中島美嘉將在5月16、17日首度唱進台北流行音樂中心，歌迷敲碗已久的售票資訊終於出爐，台北站門票票價為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等6種，2月6日上午11點將在年代售票系統正式開賣。

中島美嘉有望在演唱會表演新歌。G-MUSIC、和協整合行銷提供

中島美嘉將在1月28日推出第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》，新作以音樂劇世界觀為核心，推出由「Matinee盤」與「Soirée盤」構成的雙CD作品，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。

中島美嘉新輯概念：音樂劇世界觀為核心

她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。其中，「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象；「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。日前公開的專輯封面，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，也呼應作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。

中島美嘉5月北流連唱2場

中島美嘉票區圖公開。G-MUSIC、和協整合行銷提供

配合新專輯推出，中島美嘉也將展開亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」，台北站確定於5月16、17日在北流展開，2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣，詳洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。



