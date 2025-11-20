中島美嘉迷上台灣便當！「天天都吃不膩」 特地去寺廟拜拜感激神明
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
「平成歌姬」中島美嘉於今（20）日在台北舉行記者會宣布將於2026年5月16日、17日在台北流行音樂中心開唱，在記者會上，她提到愛上台灣的便當，天天都吃，而且都吃不膩，還特地探訪了台灣當地的寺廟，與神明說謝謝可以讓她來台灣開唱。
中島美嘉今年第二次來到台灣，談到對台灣的印象，她提到真的很喜歡台灣的食物，有點可惜的是每次來都在下雨，「希望之後私下來台灣的時候是晴天。」她透露最喜歡吃的台灣食物是便當，「我會跟工作人員說準備每天一樣的便當。」中島美嘉強調，每天吃都吃不膩，可見喜歡的程度。
中島美嘉也分享，每次出國都會去跟當地的神明打招呼，這次來台灣已經探訪過台灣的寺廟，「我覺得台灣的寺廟跟日本很不一樣，得到的靈氣也不一樣，台灣的寺廟很不一樣，我覺得感受很棒，心情也會很好。我沒想過能在除了日本之外的地方舉辦演唱會，所以這裡的神明說謝謝。」她還會跟神明說幾月幾號要演出，希望聽她唱歌的朋友們能獲得療癒。
當年中島美嘉以演出《NANA》中的女主角之一「大崎娜娜」爆紅，並為之演唱主題曲〈Glamorous Sky〉，而該片迎來20周年，談到此事，她直言因為一直在唱這首歌，所以不覺得過了那麼久，「我從這個角色學到很多。有時候路上有人會喊我『娜娜』而不是中島美嘉，我都會不知道該不該回應，無論如何，《NANA》是一步一路陪伴我成長的作品。」
