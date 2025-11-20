中島美嘉迷上台灣便當

中島美嘉20日出席記者會，提前為明年2場演唱會造勢。（陳俊吉攝）

日本「平成歌姬」中島美嘉在台北結束4場演出後，20日記者會上宣布，明年5月16、17日將登上台北流行音樂中心；今年2度來台，她笑說，最喜歡台灣的便當，「我會請工作人員每天準備一樣的，因為愛吃的東西怎麼樣都吃不膩。」每到海外開唱，她也會到當地寺廟參拜，向神明報告演出日期、祈求觀眾開心，並說聲謝謝。

中島美嘉習慣光腳演出，被問是否為吸收大地能量時，她連忙否認，「完全不是，是因為穿高跟鞋會站不穩，會影響我投入表演，所以乾脆光腳。」被封為搖滾女王的她，私下養了4隻貓和1隻狗，只要貓咪喵一聲，她就會從3樓奔下去，打趣表示：「我是為牠們而活。」她還笑稱自己吸貓成癮，回家常來不及卸妝就狂吸，導致貓臉上出現紅色脣印。得知台灣有猴硐貓村，她立刻興奮表示想提前來台先去玩貓。

提到20年前主演的代表作《NANA》，中島美嘉坦言，完全不覺得時間過了那麼久，「有時候有人會喊我娜娜，我都不知道該不該回頭。」但她表示，《NANA》一路陪伴她成長，是重要的作品。

談到明年北流演唱會，她透露歌單已初步規劃，內容將與這次不同，「希望讓來過的朋友也不會覺得厭煩。」她承諾將以「升級版」狀態站在大家面前。