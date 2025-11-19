中島美嘉開唱嗑滷肉飯補元氣 化身寵粉媽咪嗨唱《NANA》主題曲

四季線上/陳玲慧報導最陌生的母子世紀大和解？楊可薇 (謝京穎 飾) 帶楊子峰 (楊皓崴 飾) 去找林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和林俊雄 (倪齊民 飾) 調養身體。沒想到楊銘賢 (洪浩竣 飾) 竟然回來了，和爸爸姊姊有一番趣味互動。而接獲消息的黃育欣 (何蓓蓓 飾) 也帶著蕭麗芬 (楚宣 飾) 來見同母異父的弟弟。看到媽媽變得跟孩童一樣，林銘賢會如何投入親媽懷抱，至親骨肉大團圓？敬請大大期待喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》顏曉筠脫下戲服變賢妻！天冷煲湯「這一味」豪邁狂加，網友焦點全在她的表情！洪浩竣驚傳回歸《好運來》？眼尖網友抓包「這一處」嗨喊：準備搶親了！更多四季線上報導睽違兩年「八點檔女星」回歸民視加入《好運來》！好友賴芊合陪對詞米可白又被當成狗「原來我身兼多職」！網友笑喊：《好運來》會不會安排聞行李箱戲？劉品言女兒出生！ 甜蜜告白連晨翔「一直都在」 可愛Baby照曝光了

四季線上影視 ・ 23 小時前