中島美嘉開唱嗑滷肉飯補元氣 化身寵粉媽咪嗨唱《NANA》主題曲

其他人也在看
ATEEZ San自爆「公司鼓勵談戀愛」 唯一條件曝光網友不買單引發兩極討論
ATEEZ San自爆「公司鼓勵談戀愛」 唯一條件曝光網友不買單引發兩極討論娛樂星聞 ・ 14 小時前
玄彬孫藝真奪影帝影后當場抱抱好感動 紅毯上被問「誰能得獎」卻露出夫妻真本性？
玄彬孫藝真奪影帝影后當場抱抱好感動 紅毯上被問「誰能得獎」卻露出夫妻真本性？娛樂星聞 ・ 13 小時前
金智媛下班遇粉絲要簽名被保鑣趕 跺腳嘟嘴求「讓她再簽一下」畫面超可愛
金智媛下班遇粉絲要簽名被保鑣趕 跺腳嘟嘴求「讓她再簽一下」畫面超可愛娛樂星聞 ・ 14 小時前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 13 小時前
初音風波黃小潔遭炎上 黑歷史起底昔畢業作品沒過 竟當眾下跪耍賴
WirForce 2025電競娛樂派對在本月16日落幕，但在「全能電腦改造王」比賽中卻發生爭議，擁有70萬粉絲的網紅黃小潔哭訴，自己的作品人氣紅遍全球，卻沒進入前三名「在廁所哭到腿軟」，引起粉絲質疑主辦方不公，卻被發現作品根本不符參賽資格，且隱瞞部分事實，因而反被炎上，黑歷史更被起底，昔日畢業作品沒過竟下跪耍賴，引起討論。中時新聞網 ・ 13 小時前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前
曝宋祖兒笑點超低 劉宇寧：難道我是個笑話？
八大戲劇台19日(週三)首播年度話題古裝劇《折腰》，劇情描述小喬（宋祖兒飾）替姐出嫁，與君侯魏劭（劉宇寧飾）聯姻，卻因上一代的仇恨被夫君厭惡漠視，然而聰明伶俐、正直善良的小喬，不只有美貌，還有智慧謀略，讓魏劭從謹慎提防到漸漸動心，更進階成為他最堅強的伴侶。劉...CTWANT ・ 1 天前
《模範計程車3》是最終季？李帝勳賣關子：盡全力演出
韓劇《模範計程車》第三季即將開播，引發劇迷熱烈期待！前兩季收視與口碑皆表現亮眼，主演李帝勳在記者會上賣關子，未透露是否為最終季，只表示希望觀眾能感受到他的熱情與愛。另一部話題韓劇《一吻爆炸》，由張基龍主演，上架一週即創下六百多萬瀏覽時數的佳績，攻佔串流平台前三名。兩部作品皆讓觀眾引頸期盼，期待在11月掀起韓劇熱潮！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
葛宸羽、葛兆恩姊弟首度銀幕同框 又演又唱繼承老爸高凌風天賦
導演暨編劇周學立、監製林添貴和葉詠心、攝影指導陳志軒與演員謝佳見、葛兆恩、鄭平君、吳震亞、葛宸羽、游書庭、葉周權等人，18日出席電影《解碼》媒體特映，這次是葛宸羽與葛兆恩姊弟首度大銀幕同框，可惜兩人沒有互動跟對手戲，葛兆恩開玩笑說：「現實生活中我們也不說話！」中時新聞網 ・ 1 天前
Netflix台劇曾敬驊《如果我不曾見過太陽》衝上第三名 愛奇藝《監所男子囚生記》優質上線！D+《操控遊戲》必看、浪漫喜劇《一吻爆炸》好甜、《旁觀者的罪》好痛好迷人！｜追劇報報
年底重磅戲劇作品都出爐！曾敬驊、李沐所主演的 Netflix 台劇《如果我不曾見過太陽》第一部本週出擊！愛奇藝《監所男子囚生記》也要黑皮登場！《一吻爆炸》一開播就狂吻超上頭！簡直天降愛情劇甘霖！Disney+ 的《操控遊戲》好痛好迷人！全新家暴主題電影拍成類型劇的《旁觀者的罪》是新口味必看！本週好劇，每齣都讚不踩雷！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前
《那張照片裡的我們》金馬首映哭成海 他當眾告白振永：帥到我心動
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》正式曝光預告，請出傳奇主播盛竹如「穿越」播報1977年新聞，彷彿回到那個青春動盪熱血的年代。該片由韓國人氣男星振永搭配李沐、宋柏緯共同主演，17、18日在金馬影展世界首映，三主演當場哭成一片。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
羅志祥挑戰新聞播報語無倫次 美女主播鄭亦真傳授訣竅
羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》19日晚間9點新一集播出邀來中天主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔擔任「主播訓練營」的客座教授，在場來賓嘻小瓜好奇主播有沒有播報失誤的經歷？賴正鎧分享自己曾發生尷尬的狀況：「前陣子夏天缺電，要報導家中7大吃電怪獸，結果我唸成『吃大便怪獸』，我當下想當作沒發生，結果就被網友洗版。」他則趕緊道歉。鄭亦真則提到緊急插播的新聞非常考驗主播的反應能力：「有一次導播叫我立刻看畫面講故事，結果畫面從頭到尾整個都是馬賽克，因為那次是兇殺命案，完全沒有任何畫面。」林佩潔也說播報時很多突發狀況都難以預測：「播氣象時，講著講著蚊子就飛進我的嘴巴裡，我不想NG，就撐著蚊子在嘴巴裡的狀態，等到播完才把蚊子挖出來。」中時新聞網 ・ 1 天前
丹尼爾親自寫信給新版《哈利波特》演員 承諾會當忠實觀眾
身為電影《哈利波特》（Harry Pottre）系列的主要演員，丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）已經多次表示，不會去客串正在拍攝中的HBO原創影集《哈利波特》，但是也非常大方表示，自己主動寫信給新版的演員，表達誠摯的祝福。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
邊荷律、李丹妃來吃胖胖！害羞、可愛、努力工作、搞笑（？）的一面全都收錄啦！【Yahoo PD帶我去吃胖胖】［EP4 PD視角花絮］
Yahoo運動全新實境節目《Yahoo PD帶我去吃胖胖！》，第一季第4集找來「韓國甜心」邊荷律、「超級隊長」李丹妃上線後廣受好評！從第一季第1集上線後就被粉絲狂敲碗！拜託跪求製作單位一定要邀！第4集「胖胖Team」代表邊荷律、李丹妃真的來啦，而這集Yahoo運動PD依舊有「不務正業」的情況，在不打擾拍攝的情況下盡責地記錄著鏡頭之外的邊邊以及丹妃。邊荷律、李丹妃兩位害羞、可愛、努力工作、搞笑（？），以及與導演默契不夠鬧出的拍攝笑料，都在EP4 PD視角花絮！Yahoo提醒您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。 ➤訂閱Yahoo好棒棒：https://pse.is/vwt2n➤Yahoo運動相關資訊主站：https://tw.sports.yahoo.com/Facebook：YahooTW.SportsInstagram：taiwanyahoosportsthreads：taiwanyahoosports➤本集主持人邊荷律 변하율：yuling34李丹妃 이단비：lu2ullYahoo好棒棒 ・ 21 小時前
《好運來-EP236精彩片段》姊弟母子 骨肉大相認
四季線上/陳玲慧報導最陌生的母子世紀大和解？楊可薇 (謝京穎 飾) 帶楊子峰 (楊皓崴 飾) 去找林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和林俊雄 (倪齊民 飾) 調養身體。沒想到楊銘賢 (洪浩竣 飾) 竟然回來了，和爸爸姊姊有一番趣味互動。而接獲消息的黃育欣 (何蓓蓓 飾) 也帶著蕭麗芬 (楚宣 飾) 來見同母異父的弟弟。看到媽媽變得跟孩童一樣，林銘賢會如何投入親媽懷抱，至親骨肉大團圓？敬請大大期待喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》顏曉筠脫下戲服變賢妻！天冷煲湯「這一味」豪邁狂加，網友焦點全在她的表情！洪浩竣驚傳回歸《好運來》？眼尖網友抓包「這一處」嗨喊：準備搶親了！更多四季線上報導睽違兩年「八點檔女星」回歸民視加入《好運來》！好友賴芊合陪對詞米可白又被當成狗「原來我身兼多職」！網友笑喊：《好運來》會不會安排聞行李箱戲？劉品言女兒出生！ 甜蜜告白連晨翔「一直都在」 可愛Baby照曝光了四季線上影視 ・ 23 小時前
327萬訂閱環學家出書了！《艾爾登法環》全劇情解析超過400頁 粉絲必收
FromSoftware 與宮崎英高大作《艾爾登法環》系列深獲大眾好評，不過 FromSoftware 其實並不會大篇幅的講解自己的故事，通常都藏在道具與 NPC 的故事敘述中要慢慢解析，尤其《艾爾登法環》的世界觀與故事巨大，超多認真研究與講解的玩家、實況主等被稱為「環學家」，而專門解說的 YouTuber VaatiVidya 宣布推出超過 400 頁的全劇情分析書。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
蘇里家狂逃！《阿凡達：火與燼》最新預告片曝光 「這點」被讚更上層樓
經典電影《阿凡達》系列新作《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台灣推出，隨著上映日逼近，官方近期連續公開多項素材，電影預告片中流暢動作與奇幻光影的視覺特效，令影迷們大呼「更上層樓」，此外電影宣傳海報、麥莉演唱的主題曲與相關宣傳活動畫面，更在社群平台上吸引大量影迷與網友轉貼討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
唱片大賣又入圍三金！大咖女星突悲喊不快樂 「關鍵內幕」曝光
本週來賓是歌手萬芳，她以經典歌曲〈猜心〉、〈新不了情〉打響知名度，之後跨足廣播、戲劇發展，擁有臺灣三金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）的入圍紀錄。2010年她重返歌壇，以溫暖而富有情感的歌聲，緩緩唱出生命體悟。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前