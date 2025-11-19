中島美嘉開箱台北Billboard Live 連唱4場

日本天后中島美嘉18日進駐Billboard Live TAIPEI開唱。

記者戴淑芳∕台北報導

日本天后中島美嘉18日進駐Billboard Live TAIPEI（簡稱BBLTP）開唱，成為開箱該場館的超重量級藝人！

中島美嘉踩著小碎步赤腳狂奔上台、接著深深90度大鞠躬，瞬間萌翻全場，並用苦練的中文甜喊：「大家好，我是中島美嘉！」一登場就把台北炸裂！

據悉中島美嘉從未在Billboard Live唱過，生平第一次就獻給了台北，粉絲熱烈程度直接把她推上「四場連開」的超豪華排場，對她的嗓子與體力都是硬仗，但她整晚火力全開，氣場強到讓人雞皮疙瘩掉滿地。

正式開唱前，她下午先現身BBLTP的開幕剪綵儀式，用招牌優雅語氣說：「能受邀參加這場具有紀念意義的場館落成首演嘉賓，我深感榮幸。」。

當晚一連兩場演唱會，中島美嘉以《花束》開場，把天后級溫柔打在每個人心上。「我要把每首歌好好唱給大家聽！現在就是拍手的時候囉！」一句話瞬間把全場收編，尖叫跟掌聲像浪一波一波打上舞台。

緊接著《櫻花紛飛時》情緒全開，她突然宣布今晚要送給台灣一份驚喜-選唱中森明菜的名曲《難破船》。分享因近期參與明菜致敬專輯，特別選了這首自己最愛的歌獻唱。她光著腳、整個人蜷縮在椅子上，把脆弱與細膩唱得無比赤裸，全場安靜到一根針掉在地上都聽得見。