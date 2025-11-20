中島美嘉「光腳上台演出」原因曝！私下是貓奴：為牠們做牛做馬
日本「平成歌姬」中島美嘉剛結束在Billboard Live TAIPEI的4場演出，今（20日）舉辦記者會，宣布明年5月16、17日將唱進台北流行音樂中心，今年二度來台，中島美嘉表示，有點可惜每次來都剛好在下雨，「希望之後私下來台灣的時候是晴天。」最喜歡的台灣食物是便當，「我會跟工作人員說準備每天一樣的便當，畢竟愛吃的東西怎麼樣都吃不膩嘛 」，並提到，自己到海外開唱，都會去當地的廟宇參拜，和神明打個招呼，「會說我幾月幾號要演出，希望聽眾都能聽得開心，也會跟這裡的神明說『謝謝』」。
中島美嘉習慣在舞台上「光腳演出」，她特別解釋，不是為了直接感受和吸收大地能量，「完全不是！是因為穿高跟鞋可能會站不穩，影響我投入表演，所以我乾脆光腳。」身為搖滾女王的她，被問私下有什麼反差的嗜好？她害羞分享：「我不知道算不算反差，但家裡有養了4隻貓和1隻狗，我會為了牠們我做牛做馬，因為只要貓咪從一樓喵一聲，我會立刻從3樓狂奔下去」，打趣稱：「我是為牠們而活。」更承認自己是吸貓吸上癮，但常常一回家就狂吸，有時候都還來不及卸妝，所以貓迷上面還會下紅色唇印，得知台北有猴硐貓村，她興奮表示「那我會早一點來台灣，先去那裡玩貓再去演唱會」。
當年中島美嘉主演漫畫改編的電影《NANA》在全亞洲掀起風潮，還演唱了主題曲〈Glamorous Sky〉，該片迎來20周年，她直言，不覺得過了那麼久，「有時候路上有人會喊我『娜娜』而不是中島美嘉，我都會不知道該不該回應，無論如何，《NANA》是一步一路陪伴我成長的作品。」最後，提到明年在北流的演唱會，她表示：「我會為此做很多準備，歌單已經有初步規劃好，包含內容的部分會跟上次是完全不一樣的內容，讓上次也來過的朋友不會覺得厭煩。我也相信上次來過的朋友，明年再來也會看到Power Up（升級）版的我。我會以一個完全升級的狀態，在大家面前，希望大家都能來。」
