中島美嘉「赤腳衝上台」萌翻全場 大嗑滷肉飯讚台粉素質好

日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）18日登上Billboard Live TAIPEI開唱，成為開箱該場館的重量級藝人。中島美嘉一開場踩著小碎步赤腳狂奔上台，深深90度大鞠躬，並用苦練的中文甜喊：「大家好，我是中島美嘉！」萌翻全場。

日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）18日登上 Billboard Live TAIPEI 開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI 提供）

中島美嘉從未在Billboard Live唱過，生平第一次就獻給了台北，還一連開四場，火力全開。18日演唱會上，中島美嘉以〈花束〉開場，並說著：「我要把每首歌好好唱給大家聽！現在就是拍手的時候囉！」一句話瞬間把全場收編。

廣告 廣告

她唱到一半突然宣布，今晚要送給台灣一份驚喜，選唱中森明菜的名曲〈難破船〉，中島美嘉分享，因近期參與明菜致敬專輯，特別選了這首自己最愛的歌獻唱。她光著腳、整個人蜷縮在椅子上，把脆弱與細膩唱得無比赤裸，全場安靜到一根針掉在地上都聽得見。

中島美嘉給台灣粉絲驚喜，選唱中森明菜的名曲〈難破船〉。（圖／Billboard Live TAIPEI 提供）

而當中島美嘉所主演的電影《NANA》主題曲〈Glamorous Sky〉前奏一響，掀起全尖叫聲，她回眸一笑、眼角帶電，搖滾能量整個炸開，彷彿「NANA 本人」降臨現場。過程中，中島美嘉也注意到歌迷們因太投入，桌上餐點都都沒吃，她一秒化身「寵粉媽咪」提醒：「大家要記得享用美食喔！」她也大讚台灣粉絲素質超好。

中島美嘉這次來台意義非凡，在短短兩天要完成四場演出，儘管壓力相當大但她仍全力以赴，貴為天后卻毫無架子，平易近人到不行。上場前團隊更準備了台灣經典滷肉飯給她補充能量，她吃到直呼「好吃！」元氣滿滿上台。

中島美嘉這次來台意義非凡，在短短兩天要完成四場演出。（圖／Billboard Live TAIPEI 提供）

延伸閱讀

日搞砸關係、北京手段盡出 翁履中曝：精密綜合拳的實戰演練

影/陸方回應中日官員磋商：「當然不滿意」 會談氣氛嚴肅

中日關係緊張！日政治人物接連強硬發言 旅遊達人：吃了誠實豆沙包？