中島美嘉2026年北流開唱 愛上這款便當「每天都要吃」

中島美嘉宣布明年5月16、17日在台北流行音樂中心開唱。 圖／COME ON JKSSP

日本樂壇女神中島美嘉今年兩度來台，今天正式宣布將於2026年5月16、17日站上台北流行音樂中心，舉行全新亞洲巡迴演唱會，她透露內容將全面升級，就算今年來看過，也能享受完全不同的版本，「希望大家願意再來看看」。

提到這趟來台的日常，她說自己迷上某家便當，幾乎天天都會向工作人員要求準備，「愛吃的東西都吃不膩」。但她也笑說，這次來台每天都下雨，有點可惜，「希望下次來是晴天」。她習慣到寺廟向神明打招呼，沒有特別許願，只是說聲「打擾了」，祈求演唱會順利、觀眾能好好享受。

今年是《NANA》真人版電影20週年，她笑說自己再度穿上聯名服飾，「打破了不穿短裙的封印」。她提到這部作品一路陪伴自己，也因為持續唱這些歌，至今在街上仍有人叫她「NANA」，讓她一時不知該怎麼回應。私下飼養4貓1狗的她也笑說自己像「奴隸」，回家第一件事就是吸貓，但常因為口紅沾到貓毛而覺得牠們很可憐。

她說巡演期間會請朋友幫忙照顧寵物，每天傳照片讓她撐下去，還問起現場有沒有人懂裝設寵物監視器，因為想要每個角落都看得到。至於演唱會必備的「光腳」，她直言是因為穿高跟鞋容易分心、不穩，所以乾脆不穿。被問到粉絲期待的「手指愛心」時，她笑說可能會出現，「因為大家都會比，我好像也會被影響」。目前歌單雛型已出爐，她表示會好好準備，希望明年讓大家獲得力量。