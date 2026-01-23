中島美嘉5月唱進北流！新專輯概念延伸亞巡 門票2/6準時開搶

中島美嘉打造「腦內音樂劇」，新專輯《STAGE》雙盤概念曝光。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）

日本樂壇女神中島美嘉繼日前公布將於5月16、17日首度唱進台北流行音樂中心後，隨著全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》即將發行，本次亞洲巡迴演唱會也可望將從新作概念延伸，打造更貼近聲音本質的現場演出形式。備受歌迷關注的售票資訊同步公開，「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」台北站門票將於2月6日上午11點於年代售票系統全面啟售。

中島美嘉將於1月28日推出第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》，新作以音樂劇世界觀為核心，推出由「Matinee盤」與「Soirée盤」構成的雙CD作品，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。

其中，「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象；「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。日前公開的專輯封面，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，也呼應作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。

配合新專輯推出，中島美嘉也將展開亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」，台北站門票票價為新台幣5,800元、5,600元、5,200元、4,800元、4,300元、3,800元等六種，售票日為2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣，更多詳情請密切鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。





