中島美嘉5/16、5/17北流開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看

日本《鬼滅》歌姬LiSA宣布將於6/19、6/20唱進台北小巨蛋！LiSA為迎接出道週年里程碑，將展開暌違兩年的亞洲巡迴，台北場就在上次LiSA與台灣歌迷約定的台北小巨蛋！LiSA前年在林口體育館開唱一票難求，今年如約唱進台北小巨蛋，讓台灣歌迷雀躍不已！LiSA的歌曲經常作為動畫的主題曲，最知名的就是《鬼滅之刃》的片尾曲《紅蓮華》、劇場版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》，還有去年上映的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲之一《殘酷之夜的閃耀》。LiSA演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

Yahoo名人娛樂新聞 ・ 1 個月前