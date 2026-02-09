中島美嘉5/16、5/17北流開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
日本樂壇女神中島美嘉隨著全新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》即將發行，正式展開全新亞洲巡迴演唱會《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》。台北場5/16、5/17兩天在台北流行音樂中心登場，2/6年代售票系統全面開賣。本次巡演以「腦內音樂劇」為核心概念，延伸專輯中光與影、舞台與幕後交錯的世界觀，打造更貼近聲音本質、情緒層次更加細膩的現場演出形式，讓歌迷有機會在現場感受中島美嘉獨有的舞台魅力與音樂敘事。中島美嘉演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
中島美嘉演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/05/16（六）18:00
2026/05/17（日）16:00
演出地點：台北流行音樂中心
中島美嘉演唱會｜售票時間
售票時間：2026/02/06（五）11:00
售票平台：年代售票
中島美嘉演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$5800 / $5600 / $5200 / $4800 / $4300 / $3800
座位圖：
中島美嘉演唱會｜必聽歌單
《雪の華》
《GLAMOROUS SKY》
《曾經我也想過一了百了》
《FIND THE WAY》
《WILL》
《STARS》
《Beyond》
（影片來源：中島美嘉 Official YouTube Channel YouTube，若遭移除敬請見諒）
