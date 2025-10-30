中崙國中「萬聖節雙語快閃商店」 不給糖就搗蛋

高雄市立中崙國中師生廿九日迎接萬聖節，打造期間限定的「萬聖雙語快閃商店」，學生們化身英語小店員與聰明消費者，用流利英語完成購物任務、喊出「Trick or treat！」不給糖就搗蛋，還能抽獎拿優惠。(見圖)

中崙國中今(卅)日說明，該活動將節慶氣氛與雙語學習巧妙結合，讓校園宛如熱鬧英語市集，學生在遊戲闖關中自然開口說英語，體驗節慶樂趣與學習成就雙重驚喜。

下課鐘聲一響，校園裡隨即響起一陣陣流利的英語對話，原來，學校正舉辦別開生面的「雙語快閃商店」（Bilingual Pop-up Store）活動，學生們以英語購物及互動交流，展現學習成果，熱鬧的情景宛如一場小型英語市集。

活動以「Speak English, Save Money！」為主題，結合生活實境，在真實的購物互動中培養學生的英語溝通力；為鼓勵同學勇於開口、主動練習，只要以英語與外師Shane及英文老師完成購物對話，就能以優惠價格購買實用的文具。活動同時融入萬聖節元素，只要說出「Trick or treat！」，就能獲得抽獎機會，有機會以半價帶回全部商品。

該活動獲得熱烈迴響，短短二十分鐘下課時間，就有超過百位學生參與，師生在仿真的情境中以雙語輕鬆愉快地互動、學習。這次活動收入也將全數用於協助弱勢，崙中以雙語營造學習氛圍，更串起善的循環。

校長陳逸賢表示，平常在校園裡，會主動用英文與師生們互動，希望藉由這次活動，讓同學們發現語言學習的實用性及趣味性，勇敢開口，樂於表達。

雙語教育是中崙國中的校本特色之一，師生長期積極投入，屢獲佳績：一一三學年榮獲「雙語菜單大挑戰」第一名、「探索雙語社區」第二名，並以雙語教案拿下「海洋教育教案甄選」第一名；未來將持續結合日常情境與創意教學，發展更多雙語體驗課程與活動，營造活潑、生動的雙語學習環境。