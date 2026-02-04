中工多事之秋／中工嚴正澄清交易爭議：依工程進度履約、捍衛商譽不排除法律追訴

中工針對75億元AI園區交易資訊揭露爭議發表聲明，重申交易程序合規、資訊公開透明。（翻攝臉書粉專／中工雲宇宙AI園區）

中華工程（中工）2025年底遭到全台最大建商之一的寶佳集團發動併購攻勢，引發經營權之爭。寶佳集團透過旗下上市公司華建及關係人聯合買盤，自2025年4月起大舉買進中工股票，截至同年11月持股比例逾15%，並明確指出取得股份的目的就是為了進行併購、參與或控制經營權。

近日又因「中工雲宇宙AI園區」75億元不動產交易資訊揭露落差，被股東黃文泰檢舉至金管會證期局及證交所。對此，中工也立即發出聲明澄清，並指為捍衛公司商譽，不排除法律追訴。

廣告 廣告

中工為此提出三聲明內容：一、 交易程序合規，資訊公開透明：中工重申，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於2023年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約12,747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。

二、依工程進度履約，絕無隱匿：依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於今年年中至第三季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯對不動產預售交易流程之惡意曲解。

三、 捍衛公司商譽，不排除法律追訴：中工向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，深感不解。針對此類無端指控與攻擊，中工將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

更多鏡週刊報導

中工多事之秋／中工75億元AI園區交易成謎 金管會證實已收檢舉函

和碩董座童子賢看台灣角色 宜「上善若水」持續創造價值！

當AI結合智慧型手機！ 和碩董座童子賢：老幹新枝發新芽！