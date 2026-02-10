中工宣布總經理異動 資深專業經理人蘇麗梅升任

（中央社記者何秀玲台北10日電）中華工程發布重大訊息，宣布高層人事異動，董事長周志明辭任兼任總經理職務，未來將專注於董事會決策及集團策略督導；新任總經理由原估算成控處協理蘇麗梅升任。

中華工程今天透過新聞稿指出，此人事布局目的在提升決策品質與經營效率，展現致力於ESG永續經營及優化管理機制的決心。

中工表示，董事長周志明兼任總經理職務逾3年，鑑於近年來營建產業環境變遷快速，且公司業務推展日益龐雜，為求企業長遠發展，董事會決議明確劃分董事長與總經理職權。透過權責分工，將有助於強化風險控管與核心業務推動，符合現代企業對專業治理的期待。

中工指出，新任總經理蘇麗梅為公司長期培養的專業經理人，擁有中央大學營建管理研究所碩士學位。自民國80年加入公司以來，服務年資已近35年，資歷完整且深厚。

中工表示，蘇麗梅由基層工程師做起，歷任工務所內業、施工現場管理、採購發包及估算成控等多項關鍵職務，對工程實務與營運管理均有全面了解；在擔任採購發包與估算成控主管期間，展現成本控管能力，有效提升公司整體獲利表現，同時也累積長達15年影音指揮中心遠距管理的經驗，管理能力純熟。

展望未來營運方針，中工表示，蘇麗梅上任後，將持續推動「智能工程管理」，在業務拓展方面，除穩固既有優勢外，也將持續強化大型土地、住宅及工業區等開發業務。同時拓展海外市場，擴大工程承攬版圖。

中工強調，此次人事調整象徵公司邁向專業經理人治理的重要里程碑，希望能藉由蘇麗梅工程實務經驗，推動各項業務成長。（編輯：楊蘭軒）1150210