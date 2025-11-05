中工怒轟禿鷹掠奪 寶佳少東回擊: 只要公司治理失衡 「講情懷、講忠誠」都是空話

寶佳集團副董事長林家宏。翻攝自清大臉書



房地產開發商寶佳集團昨證實取得中工約11.8%股權，並直接叫板買股目的就是併購，針對中工痛批寶佳「禿鷹掠奪」恐引發公司治理疑慮，寶佳少東林家宏今天親上火線回擊，要中工別講空話，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

寶佳集團證實取得中工約11.8%股權，躍居中工最大股東，也劍指中石化龐大土地資產，中石化今（5）開盤持續狂飆，午盤漲停鎖死，而中工震盪後也強勢翻紅，寶佳少東林家宏今天也親自回擊中工指控，經營權之爭正式引爆。

林家宏表示，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略佈局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

林家宏更回擊中工表示，「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果。」

他說，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到最實際的三件事：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

林家宏認為，公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治。因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件，「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由」。

