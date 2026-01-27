中工營運雙引擎啟動！陶朱隱園目標年售3戶 雲宇宙AI園區年中取照拚總銷

中華工程董事長周志明。李政龍攝



邁入2026年，中華工程今（1/27）表示，目前中工雲宇宙AI園區和鳴森大苑的碧苑閣展開銷售，在公共工程承攬量穩健成長、建設開發及房地產事業推進的雙核心下，有望在今年持續提升營運動能與股東回報，光是在手的公共工程就有新台幣1700億元，而備受矚目的指標建案「陶朱隱園」，每週有5到6組的來客數，今年目標出售3戶。

中華工程今日舉辦媒體交流會，發言人程安慈指出，歷經 2025年策略布局後，今年是營運新階段，中工在手的公共工程合約總額達新台幣1700億元，執行量龐大，主要工程包括多項交通及基礎設施建設，強化公司在大型施工及城市重建領域的專業地位，提供營運穩定現金流支撐。

面對房市不景氣，董事長周志明表示，中工近年積極發展房地產事業部，整合都市更新案及自建案，目前在手數個代表性建案進入推廣及銷售階段，尤其是備受矚目的「陶朱隱園」，去年順利成交一戶、11.1億元，換算每坪單價為364萬元，不過，目前3樓有單坪300萬元，吸引不少人來探詢，預期今年有機會出售2至3戶。

位於新北市土城工業區的中工雲宇宙AI園區，是重點策略開發項目之一，基地規模超過1.6萬坪，總樓地板面積逾10萬坪，今年中預計取得使用執照並進入實際銷售移轉階段，總銷500億元，已預售鴻海子公司約75億元。有望對公司營收與現金流貢獻加分。

另一重磅大案、位於台北市民生社區的都更案鳴森大苑，涵蓋「碧硯閣」、「鳴森苑」兩大建案，總銷規模突破百億元，其中，碧硯閣自今年1月起陸續交屋43戶，預計2月底前全數交屋完畢，總銷85戶及2戶店面，可望認列營收；鳴森苑則以優惠首付策略吸引置產客群，持續累積銷售動能。

面對國內經濟與房市環境多變的挑戰，發言人程安慈指出，中工秉持三大重點，包括工程本業、房地產開發、永續與智慧化，一是持續承攬政府及民間大型公共工程專案，加強營造技術、品質與安全管理；二是推進現有重點建案銷售與交屋入帳，加速資金回收與營運現金流，並持續尋求新開發案源；三是以ESG理念融入各建案規劃，加強節能、綠化及智慧化設計，提高資產品質與市場競爭力。

