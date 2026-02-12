中工發聲明反擊寶佳！揭董事代表辭任後即買股 促檢調查異常交易
針對大華建設今（2/12）日公告取得中華工程股份達1%，中華工程指出，寶佳派駐的法人董事代表甫請辭，在法律上內部人責任尚未完全解除之際，隨即公告增持股份，其交易時機點極為敏感，對此深感不解與遺憾 。因董事辭任後於一定期間內仍受證交法規範，嚴禁利用內部資訊進行交易，呼籲檢調與主管機關主動介入調查，釐清是否有小股東檢舉的內線交易等不法情事，以捍衛市場公平與全體股東權益。
中工經營權之爭又起，寶佳集團持續加碼，旗下華建公告包括堡新投資、林家宏等共15個公司或自然人，於去年11月21日至今年2月12日，以自有資金約新台幣3.97億元，透過集中市場取得中工2638萬股，持股比例再增1.64%，累計持有中工股權達16.604%。
中工表示，對於寶佳集團持續買進公司股票的投資行為，一向予以尊重，惟其派駐的法人董事代表甫於近期請辭，在法律上內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份；針對此種時機點極為敏感之交易舉措，深感不解與遺憾。
中工嚴正重申，依據《證券交易法》相關規範，上市櫃公司的董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」之規範與限制，呼籲特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉之內部資訊進行交易，以免觸法。
此外，日前有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事。中工說，懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似之不法或異常交易行徑，以釐清真相，維護全體股東權益。
面對近期市場交易狀況，中工強調，經營團隊將持續密切監控，如有任何可能涉及不法、遊走法律邊緣或損害股東權益之情事，絕對不會坐視，並將採取一切必要措施捍衛公司與全體股東權益，以維護資本市場之公平與正義。
