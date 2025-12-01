中工盼「穩定」 華建董事長出任董事
[NOWnews今日新聞] 中工經營權議題獲市場大量關注，隨著寶佳集團透過華建等關係企業連續敲進中工持股、甚至明確公開「併購意圖」。中工董事長周志明今（1）日表示，已完成法人董事常理股份有限公司代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰接任，將依程序參與董事會運作。
周志明公開說明最新治理進度，強調公司首要原則是「穩定」。外界對中工經營權動向議論熱烈，公司希望治理回到制度框架，避免經營權被炒作成股市題材，因此主動調整席次，周志明強調，既已成為重要股東，寶佳後續將在董事會機制內參與治理，共同以市場秩序與公司穩定為前提。
他也透露，引入不同背景的董事成員，有助於補強治理架構與專業面向，並在股權快速變動的時期降低外界不必要的誤讀，目的是讓公司帶往長期發展，而不是讓經營權成為炒作題材。
中工表示，公司作為歷史悠久的上市企業，向來將資本市場秩序與16萬名股東的權益視為最核心考量。未來公司仍會專注公共工程、都更、資產開發等主力業務，在穩健營運下強化體質，持續為股東創造長期價值。
