中工經營權之爭再起 華建持股比例推升至16.6%
（中央社記者曾仁凱台北12日電）中工經營權之爭再起，寶佳集團旗下華建今天公告，包括堡新投資、林家宏等共15個公司或自然人，於去年11月21日至今年2月12日，以自有資金約新台幣3.97億元，經集中市場交易取得中工2638萬股，換算持股比例再增1.64%，累計持有中工股權推升至16.604%。
華建在公告中明確表達，取得股份目的為「併購」，擬自行或支持他人當選中工董事（含獨立董事），為控制或參與中工經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性的目標。
中工今天發出回應聲明表示，對於寶佳集團持續買進中工股票的投資行為，中工一向予以尊重；惟華建派駐中工的法人董事代表近期請辭，在法律上，內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份。針對此時機點極為敏感的交易舉措，中工深感不解與遺憾。
中工嚴正重申，依據證券交易法相關規範，上市櫃公司之董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」規範與限制。中工呼籲特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉的內部資訊進行交易，以免觸法。
此外，中工高度重視日前媒體報導，有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事。中工懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似不法或異常交易行徑，以釐清真相，維護全體股東權益。（編輯：張良知）1150212
金融時報專訪 土耳其外長：美伊就核協議展現彈性
（中央社安卡拉12日綜合外電報導）土耳其外交部長費丹接受英國「金融時報」專訪時表示，美國與伊朗在核協議議題上展現出彈性，華府似乎「願意」容忍一定程度的核濃縮。
一元素 公告本公司名稱由「一元素科技股份有限公司」更名為「瑞宇國際股份有限公司」，公告期間：115年01月05日至115年04月04日。
公開資訊觀測站重大訊息公告(6842)一元素-公告本公司名稱由「一元素科技股份有限公司」更名為「瑞宇國際股份有限公司」，公告期間：115年01月05日至115年04月04日。1.事實發生日：民國114年12月31日2.公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(原名：一元素科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年12月31日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11456187510號(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月12日(4)變更前公司名稱：一元素科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：瑞宇國際股份有限公司(6)變更前公司簡稱：一元素(7)變更後公司簡稱：瑞宇6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6842，本公司簡稱變更為「瑞宇」。(2)本公司英文名稱變動為「Nexora Technology Co., LTD.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
單身福音再+1！連鎖火鍋首推「個人鴛鴦鍋」 獨享價下殺5%
財經中心／陳致帆、胡景順 台北報導春節大家團圓圍爐，但餐飲業也搶攻單身商機。有連鎖火鍋改菜單，推出"個人鴛鴦鍋"，個人套餐價格還便宜5%，九天春節連假，更加碼外帶優惠。另外，還有酸菜魚業者設計單人鍋套餐，包括壽喜燒、燒肉等，要讓來不及返家的民眾，感受溫暖美味！
彰化花壇擬設土資場 民眾公聽會拉布條抗議 (圖)
彰化縣政府水利資源處12日在花壇鄉公所舉行花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發計畫第2階段環境影響評估公聽會，有民眾到場表達反對意見，拉起布條抗議、要求撤案，場面一度混亂。
援救60受困海外國人！駐外警察跨境執法成果曝光 劉世芳視訊慰勉
農曆春節將至，除了全國警政機關假期不打烊，常駐國外的駐外警察聯絡官也將持續堅守崗位。對此，內政部長劉世芳今（12）日透過視訊會議，於春節前夕慰勉警政署派駐在全球各地的駐外警察聯絡官，肯定他們長期堅守海外崗位、推動跨境執法合作的辛勞與成果，同時也聽取各駐在國警政合作現況與工作重點。內政部警政署刑事警察局今日透過新聞稿說明，有關我國跨境執法成果，2025年駐外......
中國日本商會：在中日企盼兩國修復關係
（中央社台北12日電）中國日本商會會長、松下控股副社長本間哲朗近日對於日中政府因關係惡化而「失去充分對話」的情況表達擔憂，並稱在中國的日企希望兩國修復關係。
北北基地質賞析手冊發布 6路線帶你發現地景之美
（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地礦中心今天發布第6本地質賞析手冊「北北基生活圈-登上大屯火山．從新角度遊山河海」，以地質環境教育為主軸，規劃北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷及金銅煤礦區等6條主題路線，帶領民眾從地質視角認識北北基「山、河、海」地景之美。
中工經營權之爭仍在升溫 寶佳集團續加碼持股已達16.6%
中工的經營權爭奪戰仍在持續升溫之中，今 (12) 日由寶佳集團旗下大華建設公告在 2025 年 11 月 21 日至今天止，由 15 位自然人及法人增持買入中工股票已取得約 2.7 億股，持股比率達 16.6%。
主要亞幣齊揚 新台幣收31.46元創近2週高點
（中央社記者趙敏雅台北12日電）台股11日封關，匯市今天持續消化外資匯入力道，同時，農曆年前出口商拋匯需求湧現，新台幣今早表現強勁，一度衝破31.4元關卡，最高升抵31.378元，午後升幅收斂，收盤收在31.46元，升1.8分，創近2週高點，台北及元太外匯市場總成交金額為18.57億美元。
運動幣開獎中籤率13% 李洋：期許民眾持續下去
（中央社記者黎建忠台北12日電）運動部今天舉行運動幣抽籤，總計抽出60萬403名幸運兒，中籤率約13%；部長李洋表示，「運動幣的用意，就是要讓民眾持續下去，堅持就能看到不一樣的未來。」
QuiX Quantum攜手Artilux光程研創 瞄準資料中心落地
光量子運算硬體業者QuiX Quantum與鍺矽（GeSi）光子技術廠Artilux光程研創11日宣布簽署合作備忘錄（MoU），雙方將整合量子系統設計與矽光子偵測技術，開發具高能源效率與高擴展性的光量子電腦平台，目標直指資料中心與高效能運算（HPC）應用場域，加速量子運算商業化進程。
泰博澄清「企圖染指並控制工會」報導內容
公開資訊觀測站重大訊息公告(4736)泰博-澄清媒體報導1.事實發生日:115/02/092.公司名稱:泰博科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:奇摩新聞6.報導內容:工會今日上午再至勞動部門口陳情，控訴資方企圖染指並控制工會，於1月底「積極動員」公司全體員工加入工會，並於上周違法解僱工會理事長，破壞工會自主權。7.發生緣由:工會聘用非泰博員工汪君任秘書長，僅能為行政聯絡角色，卻實際介入、指導工會行動並影響他人。其以工會名義密集向中央與地方政府檢舉，導致頻繁稽查、調解與開罰，並將相關文件散布至國外客戶與可能的外國政府，影響公司商譽。近千名員工中，僅38人組成工會，25人投票、23人同意即宣稱罷工通過。實際參與與知情者極少。上述對本公司財務、業務並無重大影響8.因應措施:近日依法進行提告，維護公司商譽，呼籲各界重視關注此議題。9.其他應敘明事項:無。
李同榮：產業帶動房市重組 天龍國消失 桃中高崛起
房市趨勢專家李同榮提出「台灣房市軸心南移趨勢」白皮書指出，未來10至20年，台北天龍國將逐漸消失，台灣房市勢將迎接「桃園、台中、高雄」三足鼎立新時代，全台房市軸心由台北明確地向中南部轉移，這也將是一場「產業驅動、人口跟進、房市重組」的長波段重大變革。
預期市場需求穩增長 預拌廠擴充產能
雖然國內房地市場仍處低迷，但在預期政府前瞻計畫建設及民間科技廠辦工程案量增加下，環泥(1104)、亞東預拌、國產建材(2504)、幸福水泥(1108)及潤泰材(8463)等投入擴充預拌混凝土產能及開展隔間、外牆板等全建材供應鏈。
再4個月畢業！ 雙親栽培承接家業 機械加工國手命喪輪下
台中市烏日區，發生混凝土車輾壓雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟一死一傷的悲劇，死者是騎機車的哥哥，據了解兄弟倆家裡開設工廠，家人有計畫栽培他們日後接手家族企業，哥哥還曾經代表國家參加國際技能競賽，獲...
台中官員涉「性騷、霸凌」6女員工 市府高官還包庇！監院通過彈劾2人
台中市政府交通局前公共運輸及捷運工程處處長張應當，任內涉長期性騷擾與職場霸凌多名同仁，引發社會關注。監察院今（12）日公告彈劾案文及審查決定書，認定張應當濫用機關首長權勢地位，對至少6名女性同仁言語及肢體性騷擾，營造敵意性職場環境；他的直屬上級、台中市交通局長葉昭甫未善盡督管責任，情節重大，監察院已通過監察委員葉大華、葉宜津提案，將全案移送懲戒法院審理。
理性購屋時代來臨 台中建商啟動品牌深度經營 從蓋房子走向經營生活
當房市步入理性購屋階段，台中建商掀起深度經營轉型，將銷售中心升級為長期營運的品牌會館，透過生活內容與活動經營深化住戶連結。例如雙橡園、磐興、龍寶、陸府、漢宇、國聚、麗晨等在地品牌建商實踐「寵粉哲學」，不只賣房，更要經營生活，讓品牌從建築走入日常，累積難以複製的城市競爭力。