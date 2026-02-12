中工經營權之爭再起 華建持股比例推升至16.6%

（中央社記者曾仁凱台北12日電）中工經營權之爭再起，寶佳集團旗下華建今天公告，包括堡新投資、林家宏等共15個公司或自然人，於去年11月21日至今年2月12日，以自有資金約新台幣3.97億元，經集中市場交易取得中工2638萬股，換算持股比例再增1.64%，累計持有中工股權推升至16.604%。

華建在公告中明確表達，取得股份目的為「併購」，擬自行或支持他人當選中工董事（含獨立董事），為控制或參與中工經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性的目標。

中工今天發出回應聲明表示，對於寶佳集團持續買進中工股票的投資行為，中工一向予以尊重；惟華建派駐中工的法人董事代表近期請辭，在法律上，內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份。針對此時機點極為敏感的交易舉措，中工深感不解與遺憾。

中工嚴正重申，依據證券交易法相關規範，上市櫃公司之董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」規範與限制。中工呼籲特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉的內部資訊進行交易，以免觸法。

此外，中工高度重視日前媒體報導，有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事。中工懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似不法或異常交易行徑，以釐清真相，維護全體股東權益。（編輯：張良知）1150212