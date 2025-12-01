中工經營權之爭峰迴路轉？華建董事長鄭斯聰入董事會 中工：盼與寶佳良性互動

中工雲宇宙上樑典禮,董事長周志明。廖瑞祥攝



中華工程經營權之戰持續升溫，眼見寶佳集團來勢洶洶，中工今（12/1）公告董事一連串改派，寶家人馬、大華建設董事長鄭斯聰以法人代表身分，加入中工董事會，董事長周志明證實，鄭斯聰後續將依公司治理程序參與相關會務，中工期盼能與寶佳形成良性互動。

周志明表示，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，證實公司已完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

中工在11月中旬公告說明，中石化董事長陳瑞隆因個人主觀與客觀因素，請辭中工法人董事代表人職務，而後續法人董事今日正式公布，由兆豐國際財務顧問董事長劉量海接任，劉量海原本是常理公司的法人代表，今天也因此辭任，改由鄭斯聰出任法人代表，鄭斯聰未來將參與中工董事會，外界解讀是中石化威京小沈方面釋出善意。

先前寶佳集團以持續加碼中工股票，初估整體持股比例超過13％，而旗下華建先前依照《證券交易法》第43條之1規定公告，明確表示取得中工股份的目的為「為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」。

寶佳集團擺出勢在必得陣勢，但中工今日發布重訊，確定華建董事長鄭斯聰擔任法人代表後，此舉被市場解讀頗有求和的意味，是否因此使得董監改選大戰降溫，備受關注…

