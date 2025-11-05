中工股權收購案》寶佳副董林家宏首發聲：別講空話 幫員工加薪、為股東創造利益最實在

寶佳集團內湖總部。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕自寶佳集團旗下的大華建設公告取得中工11.8%股權之後，寶佳機構副董事長林家宏首度出面發表對此件事的看法，他認為，企業的永續競爭力，不是來自口號，而應該回到最實際的三件事，包括盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。尤其幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，而應是成果。

講情懷、忠誠只是口號

相較於日前中工董事長周志明對內部員工發表的「出師表」，他則認為是空話。林家宏指出，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略佈局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。而且只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

林家宏表示，他不要員工講忠誠，他要讓員工有值得忠誠的理由。並一再強調，只有當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。

真正的經營者不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起。

最後他認為，公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治。因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件。

