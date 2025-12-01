中工釋善意 寶佳進駐董事會 經營權之爭劃上休止符

中工（2515）釋善意，寶佳人馬進駐董事會，經營權之戰暫休兵。中工昨（1）日公告，旗下法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，將由寶佳集團關係企業、大華建設董事長鄭斯聰出任，為寶佳集團首度進駐中工董事會。

知情人士指出，此次雙方都釋出善意，中工讓出一席董事，而寶佳則暫停買進中工股票，雙方啟動和平協商機制，可能邁向共治。不過，中工經營權之爭是否落幕，仍取決於雙方對話的情況，如果談不攏，寶佳不排除會繼續買進中工股票。

中工董事長周志明昨日表示，該公司已經完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依照公司治理程序參與相關會務。

據了解，在寶佳機構陸續從市場買進中工股票，並喊出以取得中工經營權為目標後，威京集團主席沈慶京持續透過管道聯繫寶佳，「希望雙方能坐下來談」。寶佳方面則認為，「要談可以，但中工須釋出善意」。至於後續雙方將如何「共治」，備受市場矚目。

在沈慶京、寶佳機構副董事長林家宏取得初步共識下，雙方經過協調後，中工決定讓寶佳旗下的華建董事長鄭斯聰出任中工法人董事，雙方也會展開對話，而在雙方對話期間，寶佳則會暫停增持中工股權。

據中工最新公告，寶佳原持有中工12.59%股權，而11月12日至11月20日又透過集中市場、盈餘轉增資新增逾1%持股，新增38,071,408股數，總計寶佳集團可控股權約來到14.96%（約2.4億股）；目前中工已發行股份總額約16億股。

周志明表示，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

周志明強調，釋出董事席次，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定。這項安排是建立在對公司長期治理方向的共同認知上。

寶佳集團在現有持股基礎下，將透過董事會機制參與治理。雙方均以市場與治理穩定為前提，避免股權變動引發外界過度揣測或被誤解為敵意競逐，使公司價值回歸本業表現與治理品質，專注於本業發展。

