中工雲宇宙AI園區爆羅生門 75億元銷售案查無重訊、實登





中華工程公司（2515）3年前公告，與鴻海集團鴻運科公司簽署「中工雲宇宙AI園區」75億元房產預購意向書，最近宣稱園區已售75億元，並將取得使用執照及交屋；但迄今中工和鴻海都未做重大訊息公布，實價登錄也查無資料。這筆交易究竟是完成正式買賣契約簽署？還是另有隱情？成了投資人關注的羅生門。中工的股東認為重大不動產交易資訊應該充分且即時揭露，將向金融監理機關陳情。

依公開資訊觀測站資料，中工於112年10月12日公告與鴻海子公司鴻運科簽署中工雲宇宙AI園區的「房屋及車位預購意向書」，交易金額75億元。同一天，鴻海也代子公司鴻運科公告就上述廠房與車位簽署意向書，金額相同。但截至目前，查不到該筆交易後續已完成正式買賣契約簽署，或已交割的重大訊息公告。

廣告 廣告

中工和鴻運科的這筆交易，就雙方規模與資本支出，是重要不動產採購案，對中工及鴻海的股東均有重大資訊意義。但雙方公告簽署預購意向書迄今歷時約3年，交易是否已完成正式不動產買賣契約簽署？是否已實際交割或認列為固定資產？是否因營運規劃調整、條件未成就或其他因素而暫緩或變更？都查無重訊或公告。

另一方面，依「中工雲宇宙AI園區」於內政部實價登錄系統的公開資料，目前僅查到114年1月有3筆預售交易紀錄，合計金額約2億元，與原公告的75億元有顯著差距。預購意向書至今如果沒有簽署正式買賣契約書，實價登錄也沒有紀錄，投資人都很關注交易是否生變？公司重大交易應充分揭露資訊。

有媒體在上月27日報導中工聲稱「在新北土城中工雲宇宙AI園區，對預計銷售部分，已銷售20%，金額達75億元，並預計在取得使用執照後，陸續交屋入帳」。相關銷售內容由媒體率先披露，而非透過公開資訊觀測站對全體投資人同步公告，其中言及已銷售75億元，是否已明示中工與鴻運科已完成正式不動產買賣契約的簽署？否則意向書與銷售與否恐尚有落差而具誤導投資人以操縱股價之疑；又若已完成簽署，為什麼沒有重大訊息公布？

更巧合的是，媒體報導中工雲宇宙AI園區相關銷售內容的當天，中工股票爆出55831張的鉅額成交量，資訊揭露時點與市場交易之間有無關聯性？幕後是否有黑手？是否涉及操縱股價？金融監理機關本於職責應加以釐清，更應要求相關公司透過法定公開平台積極澄清，以保障股東權益及交易市場的公平性。

更多上報報導

【寶佳吃中工】沈慶京、林家宏「誰當老大」談崩 經營權戰火再起回歸股權決勝負

【寶佳吃中工】中工讓1席董事暫休兵 是否談崩端看「誰當家」

【寶佳吃中工】陶朱隱園開胡奇襲 林家宏盯體虛企業布局「無限之戰」