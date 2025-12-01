中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

寶佳集團近期大舉買入中工股票步步進逼經營權，大華建設董事長鄭斯聰出任中工法人董事，成為第一批寶佳集團進駐中工人馬。中工董事長周志明今（1）天表示，公司已完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依公司治理程序參與相關會務。

握有龐大資產和頂級商辦、豪宅案的中工經營權之爭原本雙方劍拔弩張，中工日前才斥責寶佳集團步步進逼惡意併購中工是禿鷹掠奪，今天卻傳出重大轉折，在共同友人牽線下，雙方已釋出善意，中工主動釋出1席董事，邀請寶佳人馬進駐。

中工今發重訊公告2席法人董事改派代表人，其中法人董事常理公司，改派鄭斯聰接替原本的兆豐國際財務顧問公司董事長劉量海。中工另1席法人董事中石化，原代表人中石化董事長陳瑞隆11月19日辭任，今公告由劉量海接替成為代表人。

周志明今天傍晚發聲明說明，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路，

周志明指出，隨著市場對公司股權布局的關注升溫，公司認為適度引入不同背景與專業的董事成員能使治理架構更完整，也有助於降低外界對經營權的揣測，希望透過制度化的分工讓公司專注在本業，並以穩定為前提推動後續治理工作。希望不讓經營權成為市場炒作題材，追求長遠發展與制度穩定。

周志明續指，這項安排是建立在對公司長期治理方向的共同認知上。寶佳集團在現有持股基礎下，將透過董事會機制參與治理。雙方均以市場與治理穩定為前提，避免股權變動引發外界過度揣測或被誤解為敵意競逐，使公司價值回歸本業表現與治理品質，專注於本業發展。

周志明強調，中工是一家有歷史的上市公司，始終將資本市場秩序與16萬股東的長期利益放在首位，後續仍會持續聚焦公共工程、都市更新與資產開發等核心業務，穩健經營、強化體質，致力於創造長期股東價值。