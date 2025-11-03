中工：寶佳禿鷹掠奪取逾1成股權 引發公司治理疑慮

（中央社記者何秀玲台北3日電）中工近6個交易日股價強漲4成，引發關注。中工今天表示，公司收到堡新投資內部人申報資料，根據申報資料內容，堡新投資對中工持股逾10%，且經查堡新投資負責人與大華建設負責人為同一人，而大華建設為寶佳集團旗下公司。

中工質疑，寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間大量取得股權，恐引發公司治理疑慮。對此，中央社記者今天致電寶佳建設，未獲回應。

中工今天發出聲明表示，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦公司經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，對此，中工保留相關法律權益。

中工表示，堅守誠信治理、資訊透明與永續經營信念，面對市場劇烈變化，將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人的權益。

中工指出，公司目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。

中工10月23日公告，處分陶朱隱園包括房地1戶、車位4個，合計總交易金額新台幣12億元售出，中工預計處分利益約1.18億元。

消息激勵下，中工價量齊揚，以10月23日收盤價11.15元計算，至今6個交易日，今天收在15.65元，累計上漲40.3%。（編輯：楊蘭軒）1141103