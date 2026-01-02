中工：陶朱隱園公設全數完成 2026年積極銷售

（中央社記者曾仁凱台北2日電）備受矚目的台北市信義區豪宅建案「陶朱隱園」，歷經超過15年設計、規劃、營造與內裝，中工今天表示，陶朱隱園公設已全數完成，2026年將積極銷售，有望為公司營運挹注動能。

中工表示，2025年陶朱隱園成功成交1戶高樓層單位，為整體銷售進程揭開序幕。公司細數，陶朱隱園自2010年參與國際競圖以來，歷經長達15年的規劃與醞釀，終於將開始轉化為實質成果。

陶朱隱園2018年第3季竣工，由於位在台北市精華的信義計畫區內，且採取特殊雙螺旋外觀設計，獨特規劃甚至吸引Discovery探索頻道拍攝，備受矚目。

廣告 廣告

不過陶朱隱園屋齡7年多，僅出售2戶，其中第1戶是在2019年7月初，由威京集團關係企業承耀股份有限公司，向原持有人亞太工商聯取得，被外界解讀為左手換右手的集團內交易。

2025年10月中工公告處分陶朱隱園包括房地1戶、車位4個，合計以總交易金額新台幣12億元售出，為首次非關係人成交紀錄，11月最終以11.1億元成交。（編輯：楊凱翔）1150102