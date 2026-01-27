中工：陶朱隱園管理費每月約19萬 今年拚再銷3戶

（中央社記者何秀玲台北27日電）台北市信義區豪宅建案「陶朱隱園」2025年成功成交1戶高樓層單位，中工表示，今年目標再銷出3戶，目前每週有約5到6組符合資格的客戶來參觀；至於管理費，中工透露，1戶每月約新台幣19萬元，不過入住前3年免收管理費。

陶朱隱園自規劃到落成歷時長達15年，建築本體採用旋轉結構設計，獨特規劃甚至吸引Discovery探索頻道拍攝，今天首度「開箱」公設，讓媒體入內拍攝1樓大廳、生態庭園與頂樓，並公開可直達住戶家中、容納救護車或跑車的專屬電梯。

中工主管表示，陶朱隱園共40戶，每戶坪數約300坪，單層2戶，中工依比例分回12戶，3樓為最低樓層，每坪價格約300萬元，3樓以上依照樓層另有垂直價差。中工2025年10月成功售出1戶，為陶朱隱園首次非關係人成交紀錄；據了解，此住戶將規劃自住，正準備進場裝修。

管理費方面，中工主管透露，一戶約300坪，管理費每坪600元，加上每車位管理費2000元，每戶有5個停車位，合計每月管理費約19萬元；不過，入住前3年將免收管理費。

談到這次開放媒體拍攝的區域，中工主管表示，1樓生態庭園、接待大廳及B1瀑布造景共斥資5億元打造。其中1樓生態庭園耗時4年完成，從植栽配置、微氣候調節到水文系統皆反覆調整；庭園內有1株市值約600萬元、樹齡500年的羅漢松，定期有樹醫生維護，還曾有白鼻心與松鼠出沒。

此外，陶朱隱園大廳陳設超過10名設計師打造的家具與裝置藝術，並設有專屬香氛；頂樓可遠眺台北101，還能俯瞰信義計畫區。停車場設置可開入家中的專屬車道，以及可承重4.5噸的超大型汽車電梯，中工主管表示，電梯可容納救護車或跑車，也利於住戶搬運大型家具或古董，並能容納20至30人進出。（編輯：林家嫻）1150127