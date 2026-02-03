中工75億交易遭股東質疑 金管會：證交所查證中

（中央社記者蘇思云台北3日電）中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆新台幣75億元不動產交易，有股東質疑交易進度與公告內容不一致，向主管機關檢舉。金管會今天表示，針對檢舉案，證交所都有依職權查證中。

中工股東黃文泰2日向金管會證期局和台灣證券交易所檢舉，指中工建案「中工雲宇宙AI園區」不動產交易，近日有資訊揭露前後落差，媒體關注金管會態度。

金管會證期局副局長黃厚銘在記者會上表示，上市櫃公司都要發布重大訊息，證期局都有督導證交所與櫃買中心，依相關規定辦理，如果發現有公司違反規定，皆依規定辦理。至於媒體關心的檢舉案，依程序都要保密，證交所都有依職權進行查證。（編輯：楊凱翔）1150203