中巴友誼牌坊拆光光！巴拿馬總統下令徹查 中國人不挺中使館「只會譴責」

巴拿馬運河入口處一座象徵中巴友誼的指標性中式牌坊遭強行拆除。（翻攝畫面）

巴拿馬運河入口處一座象徵中巴友誼的指標性中式牌坊，於當地時間上週六（27日）深夜遭地方政府強行拆除，不僅引發巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）與中國大使館的強烈譴責，更因美中地緣政治角力色彩濃厚，在中國社群媒體上意外引發自家人對官方「威懾力不足」的酸言酸語。

綜合外媒報導，這座位於美洲大橋附近觀景台的黃瓦紅柱牌坊建於2004年，是為了紀念華人抵達巴拿馬150週年及其對運河建設的貢獻。儘管下令拆除的阿賴漢（Arraiján）市政府聲稱該建築存在結構損壞與公共安全風險，但拆除過程動用重型機具且未事先溝通，甚至出動警方阻止華僑接近，激起僑界強烈反彈。

巴拿馬總統穆里諾在親赴現場視察後，重砲抨擊此舉為「毫無正當理由的野蠻行徑」與「不可原諒的非理性行為」，並隨即下令對此展開徹底調查。

中國駐巴拿馬大使館則發表聲明表示「極度震驚與憤慨」，大使徐學淵更哀慟稱這一天是30萬華僑同胞的「黑暗之日」，強調歷史將記住這一刻，並要求巴方在原址修復牌坊並嚴懲相關責任人。

這起拆除事件發生的時機極為敏感，正值美國總統川普多次宣稱要重新掌控巴拿馬運河，並指控北京對運河營運影響過大之際。隨著美方施壓長江和記實業將港口經營權轉售給美國財團，這座位於戰略要地的中式牌坊被拆，被外界視為區域地緣政治角力下的指標事件。

然而，此事件在中國國內引發的反應卻讓官方相當難堪。相關消息一度登上微博熱搜榜首，甚至壓過軍演新聞，但評論區並未如往常般出現一致對外的民族主義熱潮，反而湧現大批網民嘲諷。不少中國網友開酸官方「除了譴責還會幹什麼」「只有影響力卻沒威懾力」，甚至諷刺近年大力發展的飛彈驅逐艦與軍備在外交衝突中毫無作為。

