中巴戰略對話稱「台灣屬中」 外交部批荒唐：遺憾巴基斯坦屈從威權

中國與巴基斯坦日前於北京舉行戰略對話，並在聯合公報中發表貶損我國主權的言論。外交部今（7日）對此表示嚴正譴責，痛批中國政府持續在國際間散播「荒唐且扭曲」的謬論，並對巴基斯坦政府一再扈從中國威權、罔顧事實的行徑表達高度遺憾。

中國外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長穆罕默德（Mohammad Ishaq Dar）共同主持「中巴第七次外長戰略對話」，會後發表的聯合新聞公報稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合新聞公報否認台灣客觀存在的事實，外交部呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來；全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。台灣作為國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。





